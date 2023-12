Efficiënte zone-aanpak voor proper De Panne

Het lokaal bestuur wil het team Technische Diensten beter op elkaar afstemmen en heeft daarvoor een zonewerking uitgewerkt waarbij alle units op hetzelfde moment dezelfde zone onder handen nemen. Dit moet resulteren in een proper en aangenaam De Panne.

Het team Technische Diensten is onderverdeeld in vier units. Unit Groen ontfermt zich over het groenonderhoud. Unit Reiniging zorgt voor propere straten en de afvalophaling. Bij de vakdiensten zijn de schilders, klusjesmannen, garagisten en schrijnwerkers actief. Unit Logistiek staat onder meer in voor het plaatsen en wegnemen van parkeerverbodstekens.

Wim Janssens, schepen Openbaar Domein: ” In het verleden werkte elke unit volgens een aparte planning. Door deze planningen samen te leggen en alle taken systematisch te bundelen binnen één zone, kan er efficiënter en beter worden samengewerkt. Met dit nieuwe systeem moeten we echt alle straten meermaals per jaar kunnen aanpakken.”

“Tijdens een testfase de voorbije maanden heeft team Technische Diensten volgens de nieuwe zonewerking klussen gezamenlijk en per zone aangepakt. Werken per zone heeft een grote impact op de buurt. Tijdens de werken geldt in de zone een parkeerverbod en kunnen buurtbewoners overlast ondervinden. Feedback is dus belangrijk om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de huidige zonewerking waar nodig aan te passen. Moet de zone groter of kleiner, moeten er parkeerplaatsen vrijgehouden worden, moet de timing aangepast worden…”

“Na een evaluatie kunnen we eventueel de planning volgend jaar aanpassen. De zonewerking moet een positief project zijn en we vragen dus begrip van de burgers. De teams stellen alles in het werk om de klus zo snel mogelijk te klaren en het parkeerverbod meteen na de werken op te heffen. Het resultaat zie je in het straatbeeld! Ons ‘leger’ komt maaien, scheren, scheppen en vegen tot alles weer netjes is. Inwoners zullen op de gemeentelijke website zien wanneer hun straat aan de beurt is. Via de app kunnen ze ook iets melden.”

Complimentje

Burgemeester Bram Degrieck: “Door de krachten van verschillende ploegen te bundelen, kunnen we sneller en efficiënter ons straatbeeld verfraaien. Door een goeie planning is het voor onze teams wat minder van hot naar her hollen om kleine mankementjes op te lossen. We hopen op wat begrip en medewerking van de buurtbewoners, en dat ze onze mannen en vrouwen tijdens hun werken af en toe een complimentje geven!” (MVO)