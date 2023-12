Eerste CO2-neutraal militair kwartier van het land geopend in Oostende

In Oostende is donderdag het militair Kwartier Bootsman-Jonson ingehuldigd als het eerste CO2-neutrale kwartier van het land. Het militaire kwartier is aangesloten op het warmtenet van Beauvent. Zo wordt de site verwarmd met restwarmte van de Oostendse industrie.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) huldigde het CO2-neutrale kwartier donderdag officieel in samen met de experten van Defensie die het project hebben mogelijk gemaakt en Frédéric Haghebaert, de CEO van warmtenetbeheerder Beauvent. “Dankzij de aansluiting op het warmtenet zijn ook de jaarlijkse energiekosten gedaald met maar liefst 53 procent”, zegt minister Dedonder.

96 procent

Ook de uitstoot daalt met ruim 96 procent. “In mijn STAR-plan hebben we de ambitieuze doelstelling gelegd om een energieneutrale vastgoedportefeuille te hebben tegen 2040. Dankzij initiatieven zoals dit warmtenet hier in Oostende, neemt Defensie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de duurzame transitie.”

Door ook de energiebehoefte te optimaliseren, maakt Defensie ook dat er op het warmtenet nog dertig tot veertig gezinnen kunnen aansluiten. “Ook op die manier speelt Defensie haar maatschappelijke rol”, zegt de minister.

Warmtenet Oostende

Fossielvrij gebouwen verwarmen vormt een hele uitdaging voor de komende jaren. Door de aansluiting op het Warmtenet Oostende realiseert Defensie dit nu al voor Kazerne Bootsman Jonsen”, zegt Frédéric Haghebaert, algemeen directeur van burgercoöperatie Beauvent.