Duurzaam Damme kritisch na verslag over Lokaal Energie- en Klimaatpact: “Dit rapport is een wake-upcall”

“De stad zal meer dan één tandje bij moeten steken om de doelstellingen tegen 2030 te behalen.” Dat is de harde conclusie van de werkgroep Duurzaam Damme over het tussentijds rapport van het Lokaal Energie- en klimaatpact. “Het energieverbruik in de stedelijke gebouwen is zelfs gestegen in plaats van gedaald.”

De Damse gemeenteraad besliste op 23 september 2021 om het Lokaal Energie- en Klimaatpact af te sluiten, ook bekend als LEKP 1.0. Door de ondertekening van dit pact engageert de Stad zich, samen met een hele reeks andere steden en gemeenten in de regio, tot ambitieuze doelstellingen op vlak van duurzaamheid en zuinig energieverbruik. Nu is een tussentijds rapport klaar over de uitvoering van dit pact in 2021 en 2022. De werkgroep Duurzaam Damme, samengesteld uit Dammenaars die het duurzaamheidsbeleid van de lokale overheid kritisch volgen, kon het rapport inzien en toont zich bepaald ongerust.

“De stad zal meer dan één tandje moeten bijsteken om de doelstellingen tegen 2030 te halen”, klinkt het bij woordvoerder Marc Cabooter. “Het stadsbestuur beloofde onder meer om haar eigen gebouwen energiezuinig en koolstofarm te maken. Het energiegebruik in het eigen patrimonium zou elk jaar opnieuw met 3 procent en de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent moeten verminderen. Wat blijkt, het energieverbruik in de gebouwen van Stad en OCMW is gestegen met 0,35 procent en de uitstoot van het broeikasgas CO2 nam zelfs toe met 11,82 procent. Het is dus de hoogste tijd om de stedelijke gebouwen beter te isoleren, de verouderde stookinstallaties te vervangen door zuinige warmtepompen en de elektriciteit die nodig is voor de werking van de warmtepompen zelf te produceren met zonnepanelen.” De werkgroep Duurzaam Damme toont zich ook kritisch voor de vergroening van Damme. Er kwamen in de afgelopen twee jaar 133 extra bomen, terwijl de ambitie is om te gaan naar één boom extra per bewoner tegen 2030; dus bijna 11.000 nieuwe bomen. “De Stad zou toch ook op en bij haar eigen patrimonium het goede voorbeeld moeten geven. Zo is er rond het woonzorgcentrum De Stek nog veel ruimte voor extra bomen. Bomen beschermen de kwetsbare bejaarden en hun bezoekers tegen de toenemende en zwaardere hittegolven”, klinkt het bij de werkgroep. Verder laakt de werkgroep dat in het rapport geen cijfers staan over het aantal meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad sinds begin 2021.

De Stad zou toch ook op en bij haar eigen patrimonium het goede voorbeeld moeten geven

Fietspad

“Het blijft onbekend waar de Stad de beloofde één meter extra fietspad per inwoner tegen 2030 zal aanleggen”, klinkt het. “Met onze werkgroep betreuren we dat er geen volwaardig fietspad komt bij de geplande werkzaamheden in de Veldstraat in Sijsele. Tussen het fietspad langs de Stationsstraat en het fietspad langs de Romeinsestraat komen er slechts fietssuggestiestroken. Alleen echte fietspaden kunnen een voldoende stimulans zijn voor meer fiets- en en minder autogebruik van en naar de lokale scholen. We beseffen dat het stadsbestuur de doelstellingen van dit pact niet allemaal op korte termijn kan realiseren, maar dit rapport kan alleen maar gelezen worden als een wake-upcall!”