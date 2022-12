Duurzaam Damme gaat na of stadsbestuur beloften nakomt

Met de nieuwe werk- en actiegroep Duurzaam Damme willen een aantal milieu- en klimaatbewuste Dammenaars het klimaatbeleid van het stadsbestuur beïnvloeden en tegelijk ook burgers informeren en sensibiliseren.

De kernleden van de groep wijzen erop dat de toenemende klimaatverstoring belangrijke gevolgen heeft die ook bij ons meer en meer voelbaar zijn. De groep is begin 2022 opgericht om alvast in eigen stad de uitstoot van broeikasgassen te beperken en ons aan te passen aan de gevolgen die nu al onvermijdelijk zijn. Hun einddoel is een klimaatneutraal Damme tegen 2050, maar om de klimaatopwarming voldoende te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen al tegen 2030 gehalveerd zijn.

Om de burgers te sensibiliseren rond energiezuinige ingrepen heeft de groep al infosessies georganiseerd, in de vorm van laagdrempelige babbels in eerder kleine groepjes, over onder meer de verbouwpremie, die in 2022 en in 2023 extra hoog is, en de verbouwlening die ervoor zorgt dat meer gezinnen kunnen investeren in isolatie en zonnepanelen, dus ook de gezinnen die geen spaargeld hebben.

De keuze

Duurzaam Damme is verheugd dat het stadsbestuur binnenkort een nieuw Klimaat- en Energieplan 2030 goedkeurt, maar zal de komende jaren nagaan of dat plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

“We staan voor de keuze hoe onze Damse polders er over vijftig jaar uitzien: een droge vlakte waar mens, dier en plant afzien door de intensere hittegolven en langdurige droogte? Of zullen we kunnen genieten van een rijk geschakeerd landschap met voldoende water?”, zegt professor Patrick Meire, een van de kernleden. “Een aangepast waterbeheer en méér natuur spelen daarbij een cruciale rol.”

De kernleden van Duurzaam Damme zijn Marc Cabootere, Hendrik De Corte, Geert Grammens, Geert Keirse, Patrick Meire, Johan Naessens, Dirk Van Renterghem en Jef Watelle.

