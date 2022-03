Duizenden vrijwilligers ruimen samen meer dan vier ton afval langs onze kustlijn tijdens 13de Eneco Clean Beach Cup

Naar jaarlijkse gewoonte vindt tijdens de eerste zondag van de lente de Eneco Clean Beach Cup plaats. Op 25 locaties in België én Nederland werd strandafval en zwerfvuil opgeruimd. In totaal verzamelden 2.500 vrijwilligers méér dan vier ton afval.

Surfclubs aan de kust nemen het al meer dan tien jaar elk jaar tegen elkaar op tijdens de Eneco Clean Beach Cup. Doel: zo veel mogelijk mensen mobiliseren om zoveel mogelijk afval van het strand te halen. Dat is ook duidelijk gelukt. Zo kwamen in totaal 2.500 vrijwilligers af naar het strand. Ze haalden samen zo’n 4,5 ton afval op. De uitvalsbasis was dit jaar de Twins surfclub in Bredene.

Extra aandacht

Hier kwamen meer dan 700 vrijwilligers langs om te helpen. Heel wat werknemers van Eneco waren van de partij. Zo ook Stefanie uit Boortmeerbeek. “Alle medewerkers werden opgeroepen om te komen helpen. Ik doe al enkele jaren mee met mijn kindjes. We ruimen ook vaak afval op in onze buurt, maar het is toch ook leuk om te komen helpen aan zee. Op die manier kunnen we er extra aandacht aan geven. Voor de kindjes is het ook gewoon een leuke dag aan zee”, vertelt Stefanie.

Ook Eric Heremans uit Heist-op-den-berg was van de partij. Hij kwam een weekendje naar Bredene met zijn kampeerwagen om zijn verjaardag te vieren. “We waren eigenlijk gewoon van plan om een wandeling te maken, maar toen we hier passeerden, besloten we om mee te helpen. Ik heb gewandeld tot aan de grens met De Haan. We hebben vanalles gevonden van netten tot een lepel en heel wat plastic. Ik vind het wel een goed initiatief want je ziet echt wel veel afval liggen als je gaat wandelen.”

Tussen de vele helpende handen zat ook ambassadeur Tiany Kiriloff en haar gezin: “Ik ben superfier dat ik dit jaar de ambassadrice kon zijn van Eneco Clean Beach Cup, een project dat me heel nauw aan het hart ligt, als natuurliefhebber en beachlover. Ik ben zelf gebeten door de surfmicrobe. En mijn kinderen ook – je kan ons allemaal regelmatig vinden op een board in het water.”

Dweilen met de kraan open

“Het maakt niet uit waar ik aan het surfen ben, ik kom echt overal plastic en zwerfvuil tegen. En da’s zo ongelooflijk jammer. Al dertien edities lang ruimen we met Eneco Clean Beach Cup onze stranden op en het voelt als dweilen met de kraan open. We moeten absoluut blijven opruimen maar ook meer dan ooit sensibiliseren, aanzetten tot verandering en de oorzaak van het probleem aanpakken.”

Sven Fransen, bezieler van Eneco Clean Beach Cup en surfer, is tevreden, maar dat er zoveel afval opgeraapt werd is natuurlijk geen goed nieuws. “De impact van twee jaar social distancing heeft ons gezamenlijk duurzaamheidsengagement blijkbaar geen deugd gedaan. De boodschap is volgens mij duidelijk: de natuur heeft nood aan mensen die samen (op)komen voor een schonere toekomst. Door hand in hand en zij aan zij de handen uit de mouwen steken, creëren we nog steeds de meest effectieve boodschap om het tij te keren.”

(LB)