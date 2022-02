Duizenden oliebolletjes werden opgekuist aan zee: “Een huzarenstukje”

Een huzarenwerk is het, de opkuis van duizenden stookoliebolletjes op onze stranden. Alles samen moet een strook van ruim 19 kilometer handmatig gecontroleerd worden. De strakke wind en het opstuivend zand maken het extra moeilijk. Toch waren tientallen stadsmedewerkers, brandweerlieden en leden van de civiele bescherming al van vanochtend vroeg in de weer.

Het reinigen van de stranden is deze morgen om 09.00 gestart en men is daarmee bezig geweest tot 14.00 uur. Een uur later kon de operationele fase, die afgekondigd was naar aanleiding van de aangespoelde olieresten, stopgezet worden.

Morgenochtend na het hoogtij van 8 uur zullen de stranden opnieuw gecontroleerd worden op mogelijke aanspoeling van olieresten.

Het opruimen van de bolletjes is geen simpele taak. Een strakke, koude wind. Zand dat over de stranden waait. En temperaturen waarbij je liever binnen dan buiten zit. Neen, aangenaam vertoeven is het vandaag niet aan zee. Maar voor een 50-tal mensen is het al van dinsdagochtend werken geblazen.

De stookoliebolletjes die vermoedelijk door storm Corrie aanspoelden op het strand, moeten zo snel mogelijk geruimd worden. En dus zijn ze in Oostende meteen in actie geschoten. Het is in de koningin der badsteden dat de meeste vervuiling werd vastgesteld. Duizenden stookoliebolletjes spoelden er aan. Vooral ter hoogte van Raversijde was er heel wat olie te bespeuren. Ook in De Haan en Wenduine bleek dat het geval, maar daar was de vervuiling minder groot.

Duizenden stookoliebolletjes ruimen vanop het strand, over een strook van 19 kilometer: hoe doe je dat nu juist? Want wie er niet specifiek op let, loopt de bolletjes – zo groot als een duim – gewoon voorbij. “We hebben het strand onderverdeeld in verschillende sectoren”, legt luitenant Serge Van Cleven van de Oostendse brandweer uit. “Zowel brandweerlui, stadsmedewerkers van de technische dienst als de civiele bescherming zijn van de partij om de smurrie op te kuisen. En ja, dat gebeurt handmatig met schop en vuilniszak. Een betere optie is er nu eenmaal niet.”

Kilometers op de teller

Zo gezegd, zo gedaan. Al om 7 uur beginnen de eerste troepen met de opkuisactie. En dat blijkt een werk van lange adem te zijn. Door de felle wind is het bovendien nog minder evident. “Het is zwaar, ja”, glimlacht Mohamed Ali Abdalla. Op dat moment heeft hij al enkele uren én kilometers op de teller staan. “Mijn armen beginnen het zeker te voelen. Niet normaal, we blijven scheppen. De olie is bovendien heel vuil en het stinkt. Het plakt echt aan je kleren. We hebben al enorm veel opgekuist, al is het extra moeilijk om de bolletjes op te merken door het zand dat erover waait. Maar we blijven met de glimlach verder werken!”

Meter per meter zoeken naar olie is het dus. Op het strand lopen ondertussen tóch nog opvallend veel wandelaars met honden, terwijl er werd opgeroepen om dat niet te doen. De olie is namelijk schadelijk, zeker voor dieren die het zouden opeten. Concreet gaat het vermoedelijk om heavy fuel. Dat is behalve toxisch ook erg irriterend voor de huid. Het wordt gebruikt in scheepsmotoren omdat het goedkoper is dan normale brandstof.

Het Belgisch Mathematisch Model heeft dinsdagochtend stalen van de smurrie afgenomen om verder te onderzoeken in het labo. Daar willen ze nog geen voorbarige uitspraken doen. “Zonder analyse kan je eigenlijk niks zeggen erover, zelfs niet over het soort olie.” De meest voor de hand liggende verklaring is nog steeds dat het gaat om historische vervuiling vanop de zeebodem. De olie kwam in dat scenario los van de bodem en spoelde aan in de nasleep van storm Corrie.

Nog dit: de opgeruimde olie wordt in het containerpark verwerkt bij het Klein Gevaarlijk Afval.

