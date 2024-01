Duizenden inwoners van Jabbeke krijgen plots jaren oude facturen van containerpark in de bus: “En er moeten er nog heel wat verstuurd worden”

Heel wat inwoners van Jabbeke keken afgelopen week vreemd op toen ze hun brievenbus leeghaalden. De reden? De gemeente verstuurde naar duizenden mensen facturen voor het gebruik van het containerpark. Maar sommige facturen dateren van… 2021.

Elke inwoner van Jabbeke kan jaarlijks tot 50 euro gratis afval afleveren. Wil je toch meer gebruikmaken van het containerpark, dan is dat op eigen kosten. De gemeente stuurt daarom jaarlijks een factuur op, vaak van kleine bedragen tot vijf euro, naar die inwoners. Al kregen heel wat mensen sinds 2021 plots geen factuur meer in de bus. Tot deze week.

Op sociale media regent het onbegrip en ongeloof nadat bij sommigen wel tot drie facturen, allemaal in verschillende enveloppen, verstuurd werden. De oudste dateren van 2021. “We hebben een tijdlang personeelsgebrek gehad”, vertelt Casteleyn. “Daardoor moesten we heel wat zaken on hold zetten. Ondertussen hebben we het personeelstekort weggewerkt en moesten heel wat taken nog in orde gebracht worden.”

Een van die taken was het versturen van de facturen voor het containerpark. “Ik begrijp dat het niet leuk is dat je plots een paar jaar later pas een rekening in de bus krijgt”, zegt Casteleyn. “Het gaat ook meestal over kleine bedragen, maar toch is het vreemd en voor heel wat mensen ook moeilijker om na al die jaren nog te controleren.”

Casteleyn begrijpt de frustratie van zijn inwoners, maar benadrukt dat het om een eenmalig probleem gaat. “Ondertussen werken we met een nieuw betalingssysteem voor het containerpark. Als je 50 euro is opgebruikt, dan zal je automatisch aan de paal met Bancontact moeten betalen. Dit probleem zullen we dus nooit meer voorhebben. Al wil ik wel nog graag meegeven dat er nog heel wat facturen verstuurd moeten worden.” (CC)