Dries Van Houtte uit Anzegem en Bram Cnudde uit Waregem winnen campagne ‘30% minder’

Maar liefst 180 mensen uit de Imog-regio Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke, Zwevegem, namen deel aan ‘30% minder’, een oefening om restafval te minderen aan de hand van haalbare acties en kleine inspanningen. Dit kon via het platform op www.30procentminder.be.

“De tweede editie van onze campagne ‘30% minder’ liep van oktober 2022 tot eind maart 2023”, duidt algemeen directeur Imog Johan Bonnier.

Op de website vonden de deelnemers heel wat inspiratie en 60 concrete acties om 30 procent minder afval te produceren. Er waren eenvoudige acties zoals een pottenlikker gebruiken om het laatste restje confituur uit de bokaal te krijgen. Of er was ook een wekelijkse afvalquiz in november rond een specifiek thema (pmd, papier & karton, restafval, glas). Je kon je ook engageren voor een grotere impact, zoals wasbare luiers gebruiken en het afval van wegwerpluiers vermijden. Elke actie leverde punten op. Hoe meer impact de actie had, hoe meer punten dat opbracht. Elke honderd punten was goed voor een wedstrijdbiljet met bijhorende schiftingsvraag. De schiftingsvraag polste naar het aantal kilo restafval dat Imog zou ophalen in de week van 27 tot 31 maart in de Imog-regio. Het exacte antwoord op die vraag was 531.747 kg.

Dries Van Houtte uit Ingooigem, deelgemeente van Anzegem en Bram Cnudde uit Waregem zaten er met hun gok het dichtste bij. Dat levert hen nu elk een elektrische fiets ter waarde van 2.500 euro op. “Een aangename verrassing, zegt Charlotte Brabant (27), de partner van winnaar Dries Van Houtte (29). Charlotte is binnenhuisarchitecte, Dries is financieel analist. “Wij rijden veel met de fiets, zelfs voor onze boodschappen. Ingooigem is erg landelijk en dus mooi om door te fietsen. We zijn ook redelijk milieubewust wat afval betreft. We hebben altijd afval gesorteerd, zowel bij onze ouders als nu. Nog beter sorteren en ook het restafval verminderen doen we nu.” Projectontwikkelaar Bram Cnudde (32) fietst ook, maar is een voetballer. “Ik ben veel op weg met de wagen want ik werk in Brussel, maar ik fiets ook. Een leuke prijs eigenlijk, mijn vrouw heeft ook een fiets”, lacht Bram. “Het milieubewust zijn en sorteren hebben we alle twee mee van thuis uit. Het is belangrijk. We geven dat ook mee aan onze twee nog kleine kinderen, maar zeker onze oudste is er al goed weg mee en zich bewust van het milieu.”

Charlotte en Bram kregen hun prijs overhandigd in Imog Harelbeke door voorzitter Rik Soens en algemeen directeur Johan Bonnier. Bram was verhinderd dus nam zijn partner Charlotte Brabant de prijs in ontvangst.

Het platform ’30 procent minder’ is een samenwerking met afvalintercommunale Mirom Roeselare. Deze huidige campagne was de tweede editie na de start in 2021. Alle campagnes samengeteld zijn er maar liefst 1.089 restafvalzakken uitgespaard.