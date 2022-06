Diverse diensten oefenen oliebestrijding in windmolenparken

De marine en Vloot hielden vanmorgen samen een oefening rond oliebestrijding. Ze voeren hiervoor richting windparken. Ook een vliegtuig werd bij de inzet betrokken.

Vanmorgen omstreeks 9 uur vertrokken het patrouilleschip van de Marine Polux en de Zeetijger van Vloot richting de offshore windmolenparken Seastar en Nobelwind voor een gezamelijke oliebestrijdingsoefening op zee. In de lucht behield het vliegtuig van de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee een overzicht over de hele bestrijdingsoperatie.

Aan bakboord van de Zeetijger gebeurt de mechanische recuperatie van olie waarbij een V-vormige, drijvende fuik de olie opvangt en via een pompsysteem in twee reservoirs op dek opvangt. De Polux sproeit zo nodig olie-oplossende detergenten via een sproeisyteem om die vlek in kleinere druppels te verdelen. Die kunnen dan door de natuur met haar zelfreinigend vermogen beter worden opgeruimd.

Snel ingrijpen

Voor deze oefening werd een grote olievlek nagebootst met stro die de twee windmolenparken binnendreef. Via de kustwachtcentrale werd de dienst Marien Milieu verwittigd waarop de opruimactie startte. Vanuit een opslagdepot in Zandvoorde (Oostende) werd het bestrijdingsmateriaal aan boord getakeld en kon de oefening starten.

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid coördineerde de oefening met alle betrokken diensten. Vice-eersteminister en minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne bracht voor de afvaart een bezoek aan de schepen: “De Noordzee is ons grootste natuurgebied. Dat moeten we goed beschermen. Dat doen we onder meer met bestrijden van luchtvervuiling en door zwerfvuil uit de zee te halen.”

Luchttoezicht

Maar een ongeluk is snel gebeurd. Zeker op één van de drukste zeegebieden ter wereld. Dan moet er snel ingegrepen worden. Sinds vorig jaar bundelen de dienst Marien Milieu, Civiele Bescherming en Hulpverleningszone 1 (regio Brugge-Oostende) hun krachten. Zo kan eventuele vervuiling bij een incident snel en efficiënt worden bestreden.”

Het goede nieuws: het aantal olievervuilingen op de Noordzee waarbij een opruimactie noodzakelijk is, is de jongste jaren sterk gedaald en in 2021 werd zelfs geen enkele olielozing vastgesteld in de Noordzee. Regelmatig luchttoezicht, scheepvaartinspecties en de controle van satellietbeelden zorgen voor een ontradingseffect wat betreft illegale lozingen.