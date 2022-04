Dit is de West-Vlaming die het gras laat groeien tijdens ‘Maai Mei Niet’: “Vorig jaar schonken we extra voeding aan maar liefst vijf miljoen bijen”

Voor het tweede jaar op rij laten we in mei opnieuw massaal ons gras gewoon groeien. ‘Maai Mei Niet’ betekent: grasmachine aan de kant en alle ruimte voor bloemen in het gazon. De actie werd vorig jaar in het leven geroepen door Knack, maar de geestelijke vader woont in Otegem: tuinaannemer Frederik Houssin stak het vuur aan de lont. “Je gras ongemoeid laten, heeft alleen maar voordelen.”

Maai Mei Niet kende vorig jaar meteen een blitzstart: meer dan 6.200 mensen registreerden op maaimeiniet.be hun tuin en ruim 2.500 onder hen telden finaal hun bloemen en gaven de resultaten door. Zij kregen elk hun eigen nectarscore: die drukt uit hoeveel nectarsuiker, de voeding voor bijen en vlinders, je ongemaaide gazon produceert per dag.

Het opzet van Maai Mei Niet is kinderlijk eenvoudig: laat (een stukje van) je gras een hele maand groeien en geef bloemen de kans om te bloeien. Initiatiefnemer Knack slaat daarvoor de handen in elkaar met HoGent, KU Leuven, Mijn Tuinlab, de Bond Beter Leefmilieu, Velt en de vzw Het Ministerie voor Natuur.

Simon Demeulemeester, momenteel adjunct-hoofdredacteur ad interim bij Knack, hield in 2021 de actie boven de doopvont, maar vond zijn inspiratie bij Frederik Houssin (42). De Otegemse tuinaannemer legt zijn focus op natuurlijke tuinen en schreef in 2020 een opiniestuk op Knack.be over No Mow May, het Britse initiatief waarop Maai Mei Niet ondertussen gestoeld is.

Ik hoop dat ook scholen mee op de kar springen. We moeten onze kinderen deze mentaliteit bijbrengen

“Ik heb destijds Simons tuin aangelegd en toen ik hem over No Mow May vertelde, was hij meteen enthousiast”, legt Frederik uit. “In het opiniestukje beschreef ik onder meer hoe Britten die hun gazon maar om de drie tot vier weken maaien, in plaats van wekelijks, tot tien keer meer bijen aantrokken. Het groeide in sneltempo uit tot een leeshit, wat Simon op het idee bracht om een Vlaamse tegenhanger uit de grond te stampen.”

Twee miljoen tuinen

Na een succesvol maidenjaar volgt nu editie twee. “Mét ambitie, want de lat ligt deze keer op tienduizend geregistreerde tuinen. Dat lijkt veel, maar als je weet dat Vlaanderen liefst twee miljoen tuinen telt, zijn we eigenlijk al blij met een fractie daarvan”, glimlacht Frederik. “Aan de andere kant zijn we tevreden met elke vierkante meter gras die een maand lang niet gemaaid wordt.”

Minder maaien verbetert in de eerste plaats de biodiversiteit. “Langer gras geeft letterlijk ademruimte aan bloemen. Een van de voordelen is dat je zo meer verschillende voedselbronnen hebt voor meer soorten insecten”, stelt Frederik. “Meer bloemen betekent meer nectar voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Maai Mei Niet schonk in 2021 aan liefst vijf miljoen bijen extra voeding. Niet te onderschatten. Stel je voor dat dit jaar twee keer zoveel mensen deelnemen…”

Frederiks vijf ultieme tips voor ‘Maai Mei Niet’ 1. Verwilder met mate. “Kies de zones die je laat groeien zorgvuldig uit en behoud overzicht.” 2. Aarzel niet om in te grijpen. “Als je gras écht te lang wordt, kan je je grasmachine op de hoogste stand zetten en zo wat bijtrimmen. Kleine perken kan je ook met een sikkel bewerken.” 3. Zorg voor bloemen in je gras. “Plant bloembollen aan. Krokussen, narcissen… Dit zal ervoor zorgen dat je minder snel geneigd bent om bepaalde delen van je gazon te kortwieken.” 4. Bemest niet. “Er zit in de lucht sowieso al voldoende stikstof. Sluit dus een stikstofakkoord met je eigen tuin en laat de natuur haar gang gaan.” 5. Ga voor minder gras. “Less is more. Je hebt geen gigantisch gazon nodig. Kies voor bloemenperken, plant struiken en bomen aan. De insecten en vogels zullen je dankbaar zijn.”

Langer gras is ook een extra wapen in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering. “Hoger gras houdt meer koolstof op en bevat ook meer water, wat de verdroging tegengaat.” Ook het leven onder de zoden profiteert alleen maar van wat langer gras.

“Wormen en mieren, bijvoorbeeld, maar ook zo’n 75 procent van alle bijen heeft haar nest ondergronds. En als je in je achterhoofd houdt dat zij onmisbaar zijn voor de bestuiving van meer dan tachtig procent van alle plantensoorten, kan je toch niet twijfelen? Eigenlijk is er geen enkel nadeel.”

Bovendien is een wat langer en bloemenrijker gazon ook gewoon mooi, vindt Frederik. “Ik weet dat de Vlaming het nogal voor een gemillimeterd en perfect aangelegd grasperk heeft, maar die mentaliteit moeten we laten varen. Je zorgt voor veel meer kleur in de tuin en je bewijst er de natuur een grote dienst mee.”

Sneeuwbaleffect

Dat Maai Mei Niet zo snel tot een vaste waarde is uitgegroeid, verbaast Frederik niet. “De slogan is erg catchy en meedoen kan niet laagdrempeliger. Je moet gewoon je gras niet maaien! Met andere woorden: iets minder werk in je tuin investeren. Bovendien benadrukken we het positieve: niet weg met gras, maar welkom bloemen. Dit jaar gaan we voor tienduizend tuinen, maar het potentieel is enorm. We hopen op een sneeuwbaleffect.”

Zelf laat Frederik zijn gazon in mei ook welig tieren. “Met veel plezier”, glundert hij. “Al doe ik het al jaren. Ik werk gefaseerd: bepaalde delen van mijn grasperk laat ik groeien, de rest maai ik. Die wissel ik dan af. Ook mijn kinderen zijn volledig doordrongen van de Maai Mei Niet-gedachte. De grasmachine is volgende maand verplicht technisch werkloos.”

Frederik hoopt dat, naast particulieren, ook bedrijven en overheden massaal op de kar springen. “Vorig jaar namen 107 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel deel, hopelijk gaan nu ook ondernemingen en scholen overstag. Vooral die laatsten zijn van tel. Als we onze kinderen deze mentaliteit kunnen bijbrengen, zit het goed voor de toekomst.”

www.maaimeiniet.be