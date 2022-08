Dienst Defensie blijft loden kogels gebruiken bij oefeningen in zee: Schepen Vandecasteele hoopt op overleg naar andere oplossingen

De dienst Defensie reageert negatief op de vraag van Kris Vandecasteele, schepen van Leefmilieu in Nieuwpoort om geen loden kogels meer te gebruiken bij hun oefeningen in zee. “Wij kunnen geen alternatief gebruiken, omdat onze mensen in reële omstandigheden moeten kunnen oefenen met echte munitie”, klinkt het bij Defensie. Schepen Vandecasteele hoopt nu dat Defensie verder op zoek blijft naar alternatieven om lood in zee zoveel mogelijk te vermijden.

Vorige week stelde schepen van Leefmilieu in Nieuwpoort, Kris Vandecasteele (CD&V) de vraag aan de dienst Defensie en aan minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) om geen loodkogels meer te gebruiken op zee. Die vraag stelde hij naar aanleiding van het nieuwe “25 punten plan” tegen zwerfvuil in zee, dat de minister van Noordzee en minister van Leefmilieu Khattabi (Ecolo) hadden voorgesteld.

Onmogelijk

Minister Van Quickenborne liet vorige week al weten dat het geen simpele zaak zou zijn om de loden kogels bij militaire oefeningen aan onze kust te vervangen of te verbieden. Maar hij zou hierover een overleg plannen met minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS). Maar nu laat de dienst Defensie weten dat het onmogelijk zal zijn om de loden kogels te vervangen door een alternatief.

“Bij de oefeningen in zee gebruiken we de munitie, die vandaag beschikbaar is en die ook onze partnerlanden gebruiken. We doen al veel inspanningen op vlak van natuurbeheer, groene energie en renovaties voor zowel het milieu als het klimaat. Maar voor dit soort testen zijn er helaas geen alternatief voorhanden. Onze mensen moeten net in reële omstandigheden met echte munitie kunnen oefenen.”

Blijven zoeken naar oplossingen

Schepen Vandecasteele reageert teleurgesteld, maar blijft hoopvol. “Dat plan om zwerfvuil in zee te vermijden is volgens mij een zeer goed initiatief. Daarin staat dat sportvissers geen lood meer mogen gebruiken om hun hengels te verzweren. Maar over militaire loodkogels werd er geen woord gerept. Je zou denken dat als het ene verboden wordt, dat ook wordt doorgetrokken voor de rest.”

“Ik heb er vertrouwen in dat de beide ministers verder op zoek zullen gaan naar oplossingen”

“Maar ik begrijp dat er nu momenteel geen alternatieven zijn voor defensie. Ik hoop dat ze nu verder zullen kijken en zoeken naar een oplossing om dat lood in zee zoveel mogelijk te vermijden. Ik geloof dat er tijdens een overleg met de beide ministers nog altijd mogelijkheden naar boven zullen komen. Ik heb vertrouwen in hen beide. De oplossing zal er niet van vandaag op morgen komen, maar we moeten verder blijven zoeken”, besluit Vandecasteele.