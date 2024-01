De zwarte els is de boom der bomen in Roeselare

De zoektocht naar de boom der bomen die het best past bij Roeselare is ten einde. Voortaan mag de zwarte els zich de Roeselareboom noemen. “De 100.000ste boom die we in deze legislatuur nog zullen planten is dan ook een zwarte els”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Het ambitieuze plan van het stadsbestuur om deze legislatuur 100.000 bomen te planten nadert de finale. “Duizenden bomen kwamen er reeds bij in onze twee bossen, langs wegen, in wijken, op pleintjes en in de tuinen van de Roeselarenaars. Maar binnenkort bereiken we dus de ultieme mijlpaal, het planten van de 100.000ste boom.”

“We willen er echt iets speciaals van maken en zijn een queeste begonnen op zoek naar dé ideale Roeselareboom. En we hebben hem gevonden! Het is de zwarte els geworden, een op het eerste gezicht niet zo bijzonder boom. Maar schijn bedriegt en we vonden in deze boomsoort enkele unieke eigenschappen die best passen bij de stad en de Roeselarenaar zelf.”

“De boom straalt veerkracht en doorzettingsvermogen uit, hij geeft niet op ook als het veel waait of als het veel regent. Hij houdt net van veel water en dat is er in onze stad natuurlijk genoeg van. De naam Roeselare verwijst trouwens naar het moerasgebied waarin de stad gelegen is”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Biodivers

De zwarte els heeft nog meer troeven, legt Louis Vandermaes uit. Hij beleidsmedewerker groen van de stad. “Het is een inheems klimaatboom die bijdraagt aan de biodiversiteit. Hij biedt onderdak aan een schat aan dierenleven waarbij het dus ook het gastvrij hart van onze stad sterker maakt. Ook de vlag van Roeselare lijkt wat op de zwarte els.”

De 100.000ste boom wordt dus een zwarte els maar wanneer en waar die wordt geplant blijft een geheim. “We willen daar graag een feest rond bouwen. De bewoners kunnen alvast kennis gaan maken met de Roeselareboom. Je vindt er onder andere enkele aan het begin van het stadspark aan de kant van de sluis en wie een liefdesboom bestelt en afhaalt op 10 februari kan ook kiezen voor een Roeselareboom”, besluit Michèle Hostekint. (Bart Crabbe)