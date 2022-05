De Watergroep wil experimenteren met zonnepanelen op water: “Stroom voor 530 gezinnen”

De Watergroep bevestigt dat er op de putten in Nieuwkapelle bij Diksmuide een proefproject wordt gestart met zonnepanelen op het water. Als de procedure vlot verloopt, moeten de panelen er al tegen eind volgend jaar liggen. Milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) is het idee alvast genegen.

Zonnepanelen op het water: dat is het idee dat De Watergroep in Nieuwkapelle wil uitrollen. “We zoeken momenteel een externe partner”, duidt woordvoerder Kathleen De Schepper.

“Van zodra we die gevonden hebben zullen we het concept van de installatie uittekenen en een omgevingsvergunning aanvragen. We zien die plas in Nieuwkapelle als een demonstratieproject om ervaring op te doen met de uitbating van zonnepanelen op het water en de effecten ervan op vlak van kwaliteit, invloed op de fauna en flora of de algenbloei. Afhankelijk van de resultaten van die studie kunnen we het project verder uitbouwen op andere grote wateroppervlakten.”

Vissers kunnen actief blijven

Diksmuids milieuschepen Marc Deprez is enthousiast: “De Watergroep zou op de putten in Nieuwkapelle twee van de vier hectare gebruiken. De panelen zouden in het midden van het water geplaatst worden met daarrond een groene buffer zodat ze geen visuele hinder veroorzaken en de vissers actief kunnen blijven.”

“De drijvende zonnepanelen zouden voldoende stroom kunnen opwekken voor 530 gezinnen. In Nieuwkapelle staan al twee windmolens die tot 2024 vergund zijn. We zijn voorstander van duurzame energie. Naast de zonnepanelen denk ik ook aan de kleine windmolens waarvan er nu acht zijn vergund in onze stad.” (GUS)