De Watergroep schroeft waterproductie De Blankaart en Dikkebusvijver terug omdat waterpeil te laag staat

Door de droogte staat het waterpeil in het spaarbekken van Woumen heel laag voor de tijd van het jaar, maar volgens De Watergroep hoeven we ons geen zorgen te maken over de waterleveringszekerheid. Niettemin wordt de waterproductie er teruggeschroefd, net als op de waterproductiesite bij Dikkebusvijver.

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte stuurde De Watergroep woensdag een persbericht de wereld in om iedereen gerust te stellen dat er geen acuut gevaar is voor de drinkwatervoorziening, tenminste als we verstandig omspringen met water. “De Vlaamse waterbedrijven hebben de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd om langdurige periodes van droogte te overbruggen”, klonk het. “Bij De Watergroep investeren we voortdurend in een klimaatrobuuste watervoorziening. Met resultaat: de laatste voorspellingen garanderen dat de drinkwaterbevoorrading ook bij aanhoudende droogte verzekerd is tot september (behoudens calamiteiten).”

Maximale productie De Gavers

Toch heeft de droogte al een invloed op de werking van de waterproductiesites. In het spaarbekken De Blankaart in Woumen, goed voor een derde van de West-Vlaamse drinkwatervoorziening, staat het water bijvoorbeeld heel laag. “In deze periode is het spaarbekken normaal gezien zo goed als volledig gevuld, met een peil van 4,5 à 5 meter. Momenteel staat het peil op 3,7 meter, wat laag is voor deze periode van het jaar”, zegt woordvoerder Kathleen De Schepper van De Watergroep. “Wij hebben inderdaad de productie teruggeschroefd. Dit is een standaardwerkwijze om ervoor te zorgen dat we zolang mogelijk verder kunnen met de hoeveelheid water in het spaarbekken. We compenseren dit met een maximale productie in ons waterproductiecentrum De Gavers, gecombineerd met een verhoogde aankoop van collega-waterbedrijven. Tot slot hebben we ook nog grondwaterwinningen die we kunnen inzetten. Op deze manier verzekeren we de waterlevering.”

Wachten op regen

Enkele regendagen zouden al veel problemen kunnen oplossen. “Regen brengt een oplossing op verschillende manieren: enerzijds voor de aanvulling van ons spaarbekken, anderzijds ook door de aanvulling van regenwaterputten”, vervolgt Kathleen De Schepper. “Momenteel is het verbruik nog relatief laag – maar iets boven het gemiddelde dagverbruik – maar als de regenwaterputten allemaal leeg zijn en de temperatuur de hoogte in gaat, zien we doorgaans wel hoge verbruiken. Een paar stevige regendagen kunnen ervoor zorgen dat die regenwaterputten weer wat aangevuld zijn, wat de piekverbruiken tegengaat.”

Dikkebusvijver

In Ieper gebeurt de waterwinning via Dikkebus- en Zillebekevijver. “Daar is de productie ook gehalveerd, maar op dezelfde manier gecompenseerd als voor De Blankaart. Ook dit is een standaardwerkwijze die geen problemen veroorzaakt voor de watervoorziening”, stelt Kathleen De Schepper gerust. Niettemin vraagt De Watergroep om verstandig om te gaan met kraanwater. “Wanneer het droog en warm weer is, gebruiken Vlamingen tot 40% meer kraanwater. Daarom raden we altijd aan om kraanwater niet te gebruiken voor toepassingen waarvoor de kwaliteit van drinkwater niet nodig is, zoals het sproeien van onze gazons en het wassen van onze wagens. Hiervoor is regenwater of water dat je opvangt in je keuken of badkamer en hergebruikt een perfect alternatief. Verstandig omgaan met water is een oefening die het hele jaar lang loont”, besluit Kathleen Des Schepper. (TOGH)