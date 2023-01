De Panne neemt 65 nieuwe ondergrondse afvalsystemen in gebruik

Het lokaal bestuur van De Panne heeft het afvalbeleid grondig onder de loep genomen en dat resulteert in 65 nieuwe ondergrondse afvalsystemen waar inwoners, tweedeverblijvers en toeristen 7 dagen op 7 hun huishoudelijk afval kwijt kunnen.

Met goed toegankelijke ondergrondse afvalcontainers werkt De Panne verder aan een proper straatbeeld. “De Drop&Go restafval- en sorteerpunten moeten voorkomen dat afval buitengezet wordt op momenten dat er geen afvalophaling voorzien is”, legt Wim Janssens, schepen van Afvalbeleid uit.

Goedkoper

“Als zakken op straat staan, trekken katten en meeuwen deze open. De Drop&Go-punten hebben ook voordelen voor inwoners. Het is goedkoop, want je betaalt exact voor het gewicht van je restafval. Je kiest zelf wanneer je het wegbrengt en je moet geen officiële afvalzakken meer kopen.”

De Drop&Go restafval- en sorteerpunten zijn bedoeld voor particulier huisvuil. Restafval kan op alle punten gedropt worden, mits betaling. Daarnaast zijn er acht punten waar je ook pmd of papier en karton gratis kwijt kan.

Glas kan je op elf extra punten kwijt. Voor deze fracties wordt afval per stuk gedeponeerd. De huis-aan-huisophaling van restafvalzakken en containers blijft conform de sorteer- en ophaalregels. De Drop&Go-punten zijn een uitbreiding van de dienstverlening.

Betaling

Schepen Janssens: “Het grootste verschil zit in de prijs: de nieuwe punten zijn de goedkoopste optie, met 0,12 euro per kg voor restafval. Bij de restafvalzak die aan huis opgehaald wordt, is het tarief 0,20 euro per kg en via de restafvalcontainer 0,15 euro per kg. Pmd, glas en papier & karton zijn gratis.”

“We hebben alle inwoners en tweedeverblijvers per brief geïnformeerd over de Drop&Go restafval- en sorteerpunten, maar je kunt de info ook digitaal raadplegen. Betaling kan op drie manieren: via je smartphone en de gratis Wastedrop-app, via de Drop&Go-sleutelbadge (kost 5 euro en er is een provisierekening aan gekoppeld) of via de Drop&Go-wegwerpbadge (kost 5 euro) voor toeristen die de app niet willen gebruiken.”

“Je kunt er 25 kg restafval mee kwijt in verschillende keren. De badge blijft 1 jaar geldig en is te koop in de warenhuizen, kranten- en buurtwinkels, verhuurkantoren en bij Visit De Panne in de Zeelaan 21.”

1,2 miljoen euro

De 65 ondergrondse Drop&Go-punten zijn een volgende stap in het De Panne Proper-verhaal. Het lokaal bestuur investeerde 1,2 miljoen euro in deze containers. Het lokaal bestuur nodigt iedereen uit voor de opening van de nieuwe Drop&Go restafval- en sorteerpunten op maandag 30 januari om 16.30 uur bij de punten op het Koningsplein.

Wie er niet bij kan zijn, kan op 4 februari naar de infomomenten aan de afval- en sorteerpunten zelf. Per punt wordt een halfuur voor informatie en het stellen van vragen voorzien, evenals op de zaterdagmarkt in de Marktlaan. Het uur staat aangegeven op de infoborden.