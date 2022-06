De Haan test meeuwbestendige vuilniszakken: “Eerste resultaten veelbelovend”

De eerste tests met de stevigere, meeuwbestendige vuilniszakken in De Haan zijn volgens schepen van Afvalbeheer Marleen De Soete veelbelovend.

De meeuwen zouden er nog wel in slagen om er kleine gaatjes in te prikken, maar afval eruit trekken, zit er volgens de schepen niet meer in.

Volgens burgemeester Wilfried Vandaele is er evenwel nog geen beslissing genomen over het al dan niet invoeren van deze zakken. “Het gaat om een proefproject van IVBO dat tot nog toe nog niet werd besproken in het schepencollege. Eerst wordt het proefproject afgerond, daarna zal IVBO eventueel verdere stappen ondernemen en kan dit project beleidsmatig worden voorgelegd en besproken. De eerste tests tonen dan wel aan dat de zakken meer bestand zijn tegen meeuwen, maar daar hangt ook een hogere kostprijs aan vast. Bovendien zijn deze zakken minder milieuvriendelijk dan de huidige zakken”, klinkt het.