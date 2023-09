De Haan stapt in pilootproject digitaal statiegeld mét thuisscanners

Na Bobbejaanland wordt nu ook in De Haan met digitaal statiegeld geëxperimenteerd, en daar komt een opvallende nieuwigheid bij: in Center Parcs werden vijftig vakantiehuisjes voorzien van een thuisscanner zodat ook bezoekers zonder smartphone of internetverbinding van het nieuwe systeem gebruik kunnen maken. “Digitale inclusie is immers belangrijk voor het welslagen van dit project”, zegt Liesbet Sommen van ‘Samen voor Slim Statiegeld’.

De Vlaamse regering wil een systeem rond digitaal statiegeld tegen 2025. In het voorjaar liepen daarvoor al twee proefprojecten van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) en Fost Plus, bij Corda Campus in Hasselt en in het KBC-hoofdkantoor in Leuven. “Nu verlaten we de gesloten omgevingen van de campus- en bedrijfsvloer en gaan we testen in vakantieparken en zelfs op straat”, zegt Jan Verheyen van Ovam. Een eerste proefproject in ‘open omgeving’ werd vorige week voorgesteld in Bobbejaanland, maar ook Center Parcs en enkele handelaars in Wenduine springen nu mee op de kar. Tot 13 oktober betaal je er op elk plastic drankflesje of -blikje 20 cent extra: statiegeld dat je terugkrijgt nadat je met je smartphone de code op de verpakking ingesand hebt, samen met de codes op de vuilnisbakken op straat (in Wenduine centrum of Center Parcs) of op de PMD-zak die je daarvoor in de deelnemende verkooppunten krijgt. Het statiegeld wordt vervolgens rechtstreeks op je bankrekening teruggestort, óf je kan kiezen om het aan een goed doel te schenken.

Zwerfvuil

De ambitie is om het aandeel drankverpakkingen in het zwerfvuil te doen dalen en de selectieve inzameling te verbeteren. Want op dat vlak is er nog een extra inspanning nodig, zegt Liesbet Sommen van ‘Samen voor Slip Statiegeld’. “Met ons recyclagegedrag zit het wel goed, wij Belgen zijn daar zelfs bij de betere leerlingen van de klas. De nieuwe blauwe zak deed ons ook meer plastic inzamelen: 92% van de pet-drankverpakkingen wordt intussen gerecycleerd. De doelstelling om tegen 2022 twintig procent minder zwerfvuil te hebben, werd echter níet gehaald. Met het nieuwe digitale systeem willen we die kloof verder dichten”, klinkt het.

Thuisscanner

Digitaal statiegeld bouwt voort op het gekende systeem van de blauwe zak. “Maar in het digitaal statiegeldsysteem staat het gebruiksgemak van de consument ook centraal. Digitale inclusie is daarom een van de prioriteiten”, klinkt het. In vijftig cottages van Center Parcs De Haan testen bezoekers de eerste prototypes van de thuisscanner, om lege drankverpakkingen thuis efficiënt te ontwaarden alvorens ze in de blauwe zak te gooien. Volgens general manager Bart Van den Abeele wordt dat positief onthaald. “Onze gasten uit Duitsland en Nederland vinden het zelfs gebruiksvriendelijker dan het systeem bij hen thuis. Daar moeten ze naar de supermarkt om flesjes en blikjes in te leveren.”

Protest

Bij ons is echter niet iedereen voorstander van digitaal statiegeld: 55 Vlaamse steden en gemeenten verzetten zich ertegen, omdat ze het niet toegankelijk genoeg vinden en het systeem een te grote last zou vormen voor de lokale besturen. “Terwijl zij zelf niet moeten instaan voor de logistieke en financiële kant van het verhaal”, nuanceert Liesbet Sommen. Het pilootproject in Wenduine loopt tot half oktober. “Tegen het einde van het jaar zullen we onze conclusies overmalen aan de Vlaamse Regering”, klinkt het. De deelnemende handelaars in Wenduine zijn de Spar supermarkt, frituur ’t Food Dilemma, nachtwinkel Ganga en ijssalon ’t Dolfijntje. Tijdens de looptijd van de twee proefprojecten worden naar schatting 100.000 mensen bereikt. Op de locaties van beide pilootprojecten zullen ook gericht zwerfvuiltellingen georganiseerd worden.