De Haan krijgt er drie afvalstraten bij: “Extra service, minder overlast”

De gemeente nam twee nieuwe afvalstraten in gebruik, op de parking van de Noordzeelaan in Wenduine en aan de Kennedyparking in Vosseslag. Hiermee wordt het voor inwoners nog makkelijker om afval correct te sorteren en te deponeren. Er komt dit voorjaar ook nog een derde afvalstraat bij in centrum De Haan.

In De Haan konden inwoners al op elf plaatsen hun restafval in een ondergrondse container deponeren. Daar komen nu twee nieuwe afvalstraten bij waarin inwoners, tweedeverblijvers en toeristen niet alleen hun restafval, maar ook hun gft (groente-, fruit- en tuinafval), pmd, papier/karton en hol glas kwijt kunnen. “Met de opening van deze afvalstraten willen we een extra service bieden en overlast door afval buiten de ophaaldagen verminderen”, zegt schepen voor Afvalbeheer Hans Knudde. “Dankzij de ondergrondse containers en de afvalstraten moet je niet langer wachten tot de dag van de ophaling, want ze zijn 7/7 en 24/24 beschikbaar. De nieuwe afvalstraten dragen daarnaast ook bij tot het beter sorteren, want je kan alle soorten afval in één keer kwijt. En bovendien zorgen ze voor meer netheid op het openbaar domein.”

Restafval en gft zijn de enige betalende fracties. Hiervoor kan je contactloos met de bankkaart betalen aan de betaalzuil. Voor een zak restafval (tot 30 liter) betaal je 1 euro, voor gft betaal je 0,15 euro per zak (van max. 15 liter). Voor het inleveren van pmd, papier/karton en glas hoef je niet te betalen. Je hebt ook geen reglementaire zakken nodig om je afval te deponeren. Het gft moet wel in een composteerbare zak en pmd gooi je stuk voor stuk in de inwerpzuil, net als het glas. De afvalstraten worden beheerd door afvalintercommunale IVBO. Zij zorgen ervoor dat de ondergrondse containers regelmatig geleegd worden. Er komt dit voorjaar ook nog een derde afvalstraat bij in centrum De Haan.