De Haan investeert verder in ondergrondse glascontainers

Het gemeentebestuur van De Haan liet onlangs drie nieuwe ondergrondse glascontainers plaatsen: op Vosseslag tussen de Batterijstraat en De Lispanne, in De Haan in de Stijn Streuvelslaan en ter hoogte van de parking in de Lindenlaan. In totaal zijn er nu negen ondergrondse glascontainers in De Haan.

De gemeente kiest voor ondergrondse glascontainers omdat deze minder geluidshinder veroorzaken, voor iedereen toegankelijk zijn, minder plaats innemen en ook visueel aantrekkelijker zijn. De plaatsing gebeurde via de raamovereenkomst met de afvalintercommunale IVBO, de kosten werden deels vergoed via subsidies van Fost Plus. Op korte termijn komen er ook nog twee extra afzetcontainers voor papier/karton en P+MD bij op het Kennedyplein in Vosseslag.

In Wenduine zijn hiervoor reeds twee open containers ter beschikking op het minicontainerpark in de Brugsesteenweg, in De Haan kunnen deze fracties worden binnengebracht in het recyclagepark in de Duinenweg. “Veel mensen maken daar gebruik van en we merken ook dat er grote volumes worden binnengebracht. Verder worden papier/karton en P+MD in het hoogseizoen wekelijks ingezameld in de toeristische zones van De Haan en Wenduine, maar niet op Vosseslag”, motiveert schepen van Afvalbeheer Marleen De Soete (Samen Vooruit).