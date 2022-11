‘De grootste kerstboom van het land’ krijgt een plaats op de Grote Markt van Kortrijk

Vanavond wordt de grootste kerstboom van het land geplaatst op de Grote Markt. Vanaf 16 uur worden de voorbereidingen getroffen voor het kappen van de kerstboom in de tuin van Ann-Pascale Mommerency en Koen Van de Geuchte (KAPcon) in Marke.

Normaalgezien zou de boom reeds verdwenen zijn. Firma Deneckere heeft namelijk de traditie om jaarlijks een grote kerstboom te plaatsen bij hun zaak in de Oudenaardsesteenweg, maar heeft dat plan vorig jaar moeten afblazen omwille van problemen rond de vergunning. Dus dit jaar siert de grootste kerstboom van het land onze Grote Markt. Omstreeks 17 uur start men met het zagen van de boom en het inpakken voor transport. Het vervoer naar de Grote Markt is voorzien omstreeks 21 uur onder begeleiding van volgwagens. Daar wordt de boom meteen in de koker geplaatst. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen via een QR-code ter plaatse een gokje wagen hoe hoog de kerstboom precies is. De beste gokker ontvangt een Kortrijk Cadeaubon van 100 euro op vrijdag 23 december om 18 uur op de Grote Markt.

Veiligheidsredenen

“We zijn blij dat de boom vertrekt op zo’n leuke manier. Het zal me wel iets doen als die op de Grote Markt staat, de boom hoorde uiteindelijk al 15 jaar bij ons huis en zou hier op zijn minst al sinds de jaren 60 staan. We plannen alvast een uitstapje met de buren gecombineerd met een aperitief”, vertelt Ann-Pascale. Zij en haar man Koen besloten de boom weg te doen omwille van veiligheidsredenen. “We zitten hier uiteindelijk in een woonzone. Tijdens de laatste storm zag je die wat heen en weer waaien, stel je voor dat de boom omvalt”, vraagt Ann-Pascale zich af. “Het is fijn dat Stad Kortrijk niet speciaal ergens een boom kapt, maar eentje gebruikt die toch zou verdwijnen.” Om de leegte in de voortuin op te vullen, komen in de plaats enkele kleinere bomen.

Minireceptie

Dat het nieuws enorm leeft, hebben de bewoners alvast gemerkt. Media-aandacht komt de kerstboom niet te kort. “Ik kijk daar echt van op, maar ik begrijp het wel. In tijden van corona, oorlog en de energiecrisis is dit verhaal een leuke afwisseling. En geef toe, wie heeft nu niet graag een grote, mooie kerstboom?” Ook in de groepschat van de buurt werd reeds een uitnodiging verstrekt om te komen kijken naar de kap. “En uiteraard gaat dat bij ons gepaard met een minireceptie, we zitten namelijk in de eventsector en kunnen het niet laten van toch enkele jenevers en warme dranken te voorzien om het gebeuren te vieren.”