Dan toch geen wekelijkse afvalophaling in Zwevegem en Anzegem

Het ophalen van het restafval in Zwevegem en Anzegem blijft dan toch tweewekelijks gebeuren. Imog ziet geen mogelijkheid om dit te veranderen.

Begin deze week maakte burgemeester Doutreluingne bekend dat de gemeenten Zwevegem en Anzegem aan Imog gevraagd hadden om tot eind september weer wekelijks het restafval op te halen. Volgens hem was ook Avelgem geïnteresseerd in een wekelijkse ophaling. De burgemeester stelde dat de beoogde besparing niet zo hoog was als voorzien en dat er te weinig flankerende maatregelen waren. Door de afgelopen warme periode waren er op sociale media ook klachten te lezen over reukginder van de vuilniszakken.

Te weinig capaciteit

Imog liet nu weten dat het voor hen niet mogelijk is om de afvalophaling weer wekelijks te organiseren, dit door te weinig capaciteit.

Volgens de burgemeester heeft het invoeren van een tweewekelijkse ophaling wel zijn voordelen. “In april en mei werd in vergelijking met vorig jaar, zo’n 24% minder restafval opgehaald. Daarnaast vielen er ook geen noemenswaardige sluikstorten te noteren.”

Wie toch zijn restafvalzak kwijt wil voor de ophaling, kan terecht op de recyclageparken in Zwevegem-Knokke en Moen. Dit evenwel in de reglementaire zak. (GV)