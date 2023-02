Confetti en spuitbussen opnieuw verboden tijdens Carnaval Heist: “Ecologisch niet meer van deze tijd”

Tijdens de carnavalsvierdaagse in Heist is het verboden om confetti, streamers, serpentinesprays, partypoppers, spuitbussen en gelijkaardige varianten te gebruiken op het openbaar domein. Dus zowel de groepen die meedoen in de stoet, als de toeschouwers langs het parcours mogen geen papiersnippers en –slingers en synthetische slierten meer gooien.

Snoepjes en geen confetti

Op vrijdag 10 februari werden de verantwoordelijken van de praalwagens tijdens een briefing nog eens expliciet op artikel 82 in de politieverordening gewezen. Het gros van de confetti was tot voor kort immers afkomstig van carnavalgroepen die op en naast de kar met kanonnen en grote zakken wolken van papiersnippers over de menigte lieten neerkomen. Dergelijke overtredingen kunnen in principe nu beboet worden met een GAS-boete van maximum 350 euro. Het werpen van snoepjes is wel nog toegelaten.

Veilig en ecologisch

Met het verbod wil het gemeentebestuur de carnavalfestiviteiten in de eerste plaats veiliger maken. De kwaliteit van het confettipapier is de voorbije jaren immers zodanig verslechterd, dat steeds meer mensen scherpe snippers en irriterende stofdeeltjes in de ogen krijgen. Het verbieden van confetti past ook in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de gemeente Knokke-Heist vooropstelt. De tonnen confetti die de dienst Stadsonderhoud in de carnavalsperiode moet verwerken, vormen een aanslag op het milieu en is ecologisch dus niet meer van deze tijd. (MM)