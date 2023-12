Compostmeester Claire Mulier leidt zwerfvuilacties in goede banen: “Dweilen met de kraan open”

Op het eerste zicht liggen straten en pleinen van de gemeente Oostrozebeke er relatief net bij. Onder meer is dit te danken aan de inspanningen die worden geleverd door de schoolkinderen en de jaarlijkse grote opkuis door de verenigingen georganiseerd door de gemeente. Toch is begeleider Claire Mulier van de zwerfvuilactie ontevreden.

Wellicht is er niemand in Oostrozebeke die meer begaan is met de netheid op de gemeente als Claire Mulier (67) uit de Leegstraat. Ze is al 21 jaar compostmeester en maakt al 25 jaar deel uit van de minaraad in de gemeente. Zij is daarnaast ook nog natuurverkenner van Stadlandschap het West-Vlaamse Hart en ze trekt geregeld naar scholen om de kinderen de finesses van het composteren bij te brengen. Intussen is Claire al tien jaar de vaste begeleider van de jaarlijkse zwerfvuilacties van de zesdeklassers van het centrum en de Ginste.

“Eigenlijk is het allemaal begonnen met de schoonheidsbarometer die we vier keer in het jaar opnamen. Naar aanleiding van deze actie hebben we aan de scholen gevraagd of zij wilden meewerken aan zwerfvuilacties. De eerste school die bereid was om mee te werken was de centrumschool Mandelbloesem. Wat later was ook de Ginsteschool bereid zodat we nu per schooljaar vijf acties kunnen ondernemen. Aan de medewerking was een cheque van 400 euro verbonden. Intussen beschikken we over vier vaste begeleiders: Jan Scherpereel, Guido Maes, Guido Vangroenweghe en ikzelf. Nooit laten we de kinderen alleen vertrekken want we willen het op de eerste plaats veilig houden.”

Parcours

Bij elke zwerfvuilactie met de kinderen wordt een vast parcours afgelegd. Guido en Jan ruimen het centrum op, de Groene Long, Leegstraat, Nieuwstraat en Stationstraat. Guido Vangroenweghe ruimt met zijn groep het sportcentrum op en een deel van de Tielststeenweg. “Ikzelf trek door de Hoogstaat, Ettingen, Meulebekesteenweg en Vinkstraat”, zegt Claire. “Op de Ginste zijn de belangrijkste straten de Grotstraat, Boomgaardstraat en Dentergemstraat.”

Zucht

“Welke straten er meestal het vuilst bijliggen? Ik moet jammer genoeg bekennen dat de toestand binnen de tien jaar dat we deze acties doen er niet echt op verbeterd is. Ik durf haast te zeggen dat de toestand verslechterd is. De straten die er het vuilst bij liggen zijn de Vinkstraat, Nieuwstraat en Dentergemstraat vanaf de Kipco tot de Nieuwbrug. Gelukkig beginnen de kinderen er telkens aan met heel veel enthousiasme maar onderweg hoor je toch af en toe een zucht van ‘alweer zoveel rommel’. Toch zijn er heel veel positieve reacties van de passanten die hun duim omhoogsteken of applaudisseren voor de kinderen en ze echt aanmoedigen om met dit werk door te gaan en dat geeft de kinderen moed.”

“Jammer genoeg moet ik toegeven dat het een beetje dweilen is met de kraan open. Per beurt worden steevast tien zakken zwerfvuil bijeen geraapt. Toch blijft het zinvol met dit werk verder te gaan. Ik zie dit als een opvoedend project. We leren de kinderen dat zwerfvuil niet thuishoort op straat en daar zijn ze zeker van overtuigd.”