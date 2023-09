Compostafval wordt in 2024 afzonderlijk opgehaald: “In aparte nieuwe zak”

In Gistel zullen de composteerbare fracties – groenten-, fruit- en tuinafval – vanaf het voorjaar van 2024 afzonderlijk opgehaald worden. Dat maakt schepen Wim Aernoudt (N-VA) bekend. Keukenafval wordt dan in een composteerbare zak opgehaald aan huis. Het snoeiafval en maaisel zal tweewekelijks op verschillende ophaalpunten worden ingezameld.

Wie thuis niet composteert, gooit het afval van groenten en fruit momenteel nog in de huisvuilzak. Maar daar komt straks verandering in. In de eerste helft van 2024 worden groenten- en fruitafval wekelijks opgehaald op maandag. Volgens afvalintercommunale IVOO, voluit de ‘Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer Van Oostende en Ommeland’, waartoe Gistel behoort, zou de ophaling vanaf 1 april 2024 ingaan. “De prijs voor de nieuwe composteerbare zak is nog niet bekend, maar ze zullen te vinden zijn op dezelfde verkooppunten voor de klassieke huisvuilzakken, waaronder het administratief centrum en containerpark”, zegt schepen Wim Aernoudt.

Tuinafval

Ter info: voor een grote huisvuilzak betaal je momenteel 28 euro voor 20 stuks en de helft voor kleine zakken. De prijs zou niet hoger mogen zijn. “Vanaf 1 januari 2025 wordt het huisvuil niet langer wekelijks opgehaald, maar om de twee weken. In de grijze zak zit vanaf dan geen bederfelijk afval meer. De ophaling blijft op vrijdag, net als de tweewekelijkse ophaling van papier en karton en PMD.”

Ophaalwagen

Er komt ook een wijziging voor het tuinafval, geeft de schepen nog mee. “Het tuinafval kan afgeleverd worden op de nieuwe stortvloer van het containerpark. Hiervoor wordt bijkomend vanaf 1 mei 2024 om de twee weken een wijkinzameling georganiseerd. Op een plaats in elke deelgemeente en op een drietal plaatsen in Gistel zal een ophaalwagen op een bepaald uur (los) tuinafval gratis in ontvangst nemen. De plaats, dag en uur moeten nog beslist worden”, zegt Aernoudt. “Met deze keuze benadrukt Stad Gistel de inzet voor het gescheiden inzamelen van afvalstromen én een verbetering van de service aan de bevolking.”