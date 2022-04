Colruyt bevestigt eerste mossellijnen in zijn zeeboerderij: “Eerste Belgische mosselen volgend jaar in de rekken”

De eerste mossellijnen in de zeeboerderij van de Colruyt voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde zijn bevestigd. Over één vierkante kilometer zal de warenhuisketens mosselen kweken. De eerste 200 ton moet volgend jaar al verkrijgbaar zijn. Dat blijft niet naar de zin van het Nieuwpoortse stadsbestuur dat via een juridische procedure bij de Raad van State hoopt stokken in de wielen te steken.

Begin dit jaar vatte Colruyt de maritieme werken aan voor de bouw van de allereerste zeeboerderij voor de Belgische kust. De veiligheidszone is intussen afgebakend met boeien. Zo kunnen zeevarenden niet in het kweekgebied belanden. De grens is ook zichtbaar op de digitale zeekaarten.

Colruyt wil de eerste zeeboerderij voor mosselen aan de kust maken. © gf

Op dit moment worden de mossellijnen geplaatst over een terrein van één vierkante kilometer. De eerste liggen al in het water. Het mosselzaad kan zich daaraan hechten en uitgroeien tot volwaardige mosselen. Colruyt wil, samen met haar partners, Zeeboerderij Westdiep deze zomer officieel inhuldigen. De planning is afhankelijk van het weer op zee. Volgend jaar moeten de eerste mosselen te koop zijn. Op langere termijn wil Colruyt Group ook zeewier en oesters kweken in zijn zeeboerderij.

Protest

Al van bij het begin van het project kampte Nieuwpoort zich tegen het project. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) voerde zelf een actie aan en maakte zich boos over de gang van zaken. Die boosheid is er nog steeds net zoals zijn strijdvaardigheid. “De juridische procedure tegen het project bij de Raad van State loopt. Er is nog geen uitspraakdatum bekend. En toch startte Colruyt Group met de realisatie van zijn zeeboerderij. We hebben via een zaak in kortgeding de werken tevergeefs proberen stil te leggen. Wij zijn niet tegen het project op zich, maar wel op die locatie. Dat ligt pal in de vaarroute van onze pleziervaarders, zeilers en vissers. Een overleg met Colruyt hoeft voor ons voorlopig niet. Wat kunnen we nog meer zeggen? Wel hopen we via de politiek het dossier in de juiste richting te sturen.”

Wij zijn niet tegen het project op zich, maar wel op die locatie. Dat ligt pal in de vaarroute van onze pleziervaarders, zeilers en vissers.

Colruyt Group zelf weet zich gesterkt door het Marien Ruimtelijk Plan dat de federale overheid heeft goedgekeurd. Daarin staat dat een zeeboerderij op die locatie kan. “De schelpdieren die we er kweken, halen hun voedingsstoffen uit het zeewater. We voegen dus niets toe aan het ecosysteem”, onderlijnt persverantwoordelijke Hanne Poppe van Colruyt. “Bovendien kan de zeeboerderij dienen als schuilplaats voor vissen en ander zeeleven. We blijven geloven dat er in onze Noordzee plaats is voor een innovatieve zeeboerderij naast het eeuwenoude vissersambacht en de zeilerij.” (GUS)