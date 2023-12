Centrumstraten liggen er weer netjes bij dankzij zesdeklassers

Voor de laatste keer dit jaar werd door de leerlingen van het zesde leerjaar site Stationsstraat een zwerfvuilactie gehouden in de straten die palen aan het centrum van de gemeente. De kinderen van het zesde leerjaar van juf Tamara Bertheloot kregen hierbij de steun van een vier leden van de milieuraad: Jan Scherpereel, Claire Mulier, Guido Maes en Guido Vangroenweghe. Volgens Claire Mulier van de minaraad lagen heel wat centrumstraten er echt vuil bij. “Gelukkig waren de kinderen heel enthousiast maar het was op sommige plaatsen niet om aan te zien. We verzamelden ongeveer dubbel zoveel zakken zwerfvuil als bij een doorsnee inzameling”, besloot een teleurgestelde natuurwerker Claire. (CLY/foto CLY)