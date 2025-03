Buurtcomité Eigen Heerd houdt geslaagde opruimactie

Het buurtcomité Eigen Heerd organiseerde zijn jaarlijkse lenteopruimactie in de straat en in het bosje naast de Expressweg. Opvallendste stukken bij het grofvuil dit jaar: twee fietsen en een bureau. “Ondertussen is het al bijna de twintigste keer, en de buit wordt elk jaar iets kleiner. Alleen die blikjes en flesjes blijven jammer genoeg een constante”, klinkt het. Sinds de geluidsmuren langs de Expressweg er staan, is er volgens de buurtbewoners iets minder zwerfvuil te rapen. Ook de aanhoudende sensibiliseringscampagnes hebben resultaat. “De steun van Stad Brugge is van onschatbare waarde. Na afloop genieten we samen van koffie en taart.” (WK/foto WK)