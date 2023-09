Buurtbewoners blijven met vragen zitten na vergadering rond bedrijventerrein Rodenbach

Na iets meer dan 20 jaar blijven er vragen en opmerkingen komen in verband met het bedrijventerrein Rodenbach in Oostkamp. Op een druk bijgewoonde bewonersvergadering op zaterdag 9 september werden een aantal opmerkingen van de buurtbewoners besproken.

Een eerste item dat aan bod kwam was de berm die als buffer moet dienen om de zichtbaarheid van de gebouwen te minimaliseren. Deze is volgens Marc Becue, één van de buurtbewoners, nog altijd niet aangelegd en aangeplant zoals vooraf was afgesproken. De berm neemt daardoor de visuele vervuiling niet weg die Rodenbach meebrengt. “In 2021 werden de groenzones aangeplant. Tot op heden is het resultaat hiervan nog niet zoals gewenst, met name op het talud. Dit heeft vooral te maken met de extreme droogte in de zomer van 2022, wat een groot deel van de plantjes niet overleefd heeft. Hierdoor moesten veel plantjes vervangen worden en heeft de beplanting nog onvoldoende kans gehad om verder uit te groeien. Hoewel er dit jaar opnieuw droge periodes geweest zijn, lijkt de beplanting dit redelijk goed te zijn doorgekomen. We zullen dit najaar nieuwe aanplantingen laten uitvoeren”, horen we van Jinne Wijnnobel van de WVI.

Wateroverlast

Maar ook de wateroverlast in de Emiel Welvaertstraat kwam terug aan bod. Een probleem dat wel niet volledig met het bedrijventerrein te maken heeft. “We monitoren de ambachtelijke zone constant om wateroverlast in en buiten het terrein te vermijden. Maar ook de heraangelegde Emiel Welvaertsstaat, die los staat van de ambachtelijke zone, zit mee in het onderzoek van Aquafin. Het water van desbetreffende straat komt uit in de Brugsestraat, in soms te overvolle buizen. Dat betekent dat bij zeer uitzonderlijke zware regenbuien er een verhoogd risico is in desbetreffende straat”, weet Annelies Cloet-Onelaer van Aquafin te vertellen.

Een derde hekel punt was de uitzondering die door de gemeente gegeven werd aan Lakwatec. Zij vroegen en kregen een vergunde bouwhoogte van 9 meter en een vergunning om nu en dan ‘s nachts te werken. “We hebben destijds een contact afgesloten met de gemeente, een contract dat nu niet werd gevolgd. Dit brengt nog meer visuele hinder en nachtlawaai met zich mee”, horen we van Inge Dubois van het buurtcomité.

“Een RUP is geen betonnen doos, maar een zeer belangrijk richtkader dat we maximaal respecteren”

De burgemeester antwoordde hierop: “Een RUP is geen betonnen doos, maar een zeer belangrijk richtkader dat we maximaal respecteren. Maar het is belangrijk om te melden dat beperkte afwijkingen mogelijk zijn, want anders wordt ruimtelijke planning om specifieke behoeften op te vangen wel zeer lastig. Dat is op zich niet anders voor een particulier in bijvoorbeeld een verkaveling of een tuinhuis. Concreet betekent dit wanneer de afwijking door de aanvrager vanuit z’n bedrijfseigen situatie goed gemotiveerd is, onze deskundigen binnen de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening én WVI een positief advies geven.”

“Als de de afwijking beperkt is, kunnen we we positief besluiten in het college. In desbetreffend dossier hebben we de aanvrager gevolgd in z’n specifieke vraag om 9m hoog te mogen bouwen i.p.v. 8 m voorzien in het RUP. Mede doordat de eerste bewoning op 40 m van het nieuw op te richten bedrijfspand te vinden is. Verder hebben we het bedrijf bij uitzonderlijke depannages de kans gegeven om bij gesloten deuren, buiten de reguliere werkuren, alsnog een dringende herstelling uit te voeren.”

In beroep

Het was duidelijk dat een deel van de omwonenden deze afwijking niet zag zitten. Ze vroegen om het RUP Rodenbach in de toekomst zeer streng te volgen. Tegen deze beslissing van de gemeente gingen een zevental huizen uit de Ganzestraat in beroep en zal de Provincie zich heel binnenkort uitspreken.

In de marge werd ook nog gesproken over het toekomstig parkeerbeleid. Jan de Keyser was zeer duidelijk: “We gaan een parkeerbeleid invoeren waarbij ‘s nachts parkeren op de straat op het terrein verboden wordt. Doel is om zo te vermijden dat er een aanzuigeffect van buitenlandse vrachtwagens in de omgeving komt. De situatie overdag zal gemonitord worden en wanneer er bijkomende richtlijnen moeten komen, dan zal dit gebeuren.” Deze maatregel kon op grote tevredenheid van de aanwezigen rekenen. (GST)