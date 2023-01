Burgercoöperatie voor energie Vlaskracht uit Harelbeke wint de Klimop.Award 2023

Zondag werd voor de 15e keer de Klimop.Award uitgereikt. De winnaar van deze editie werd Vlaskracht uit Harelbeke, de regionale burgercoöperatie rond duurzame energie. Wouter Dolphens van Vlaskracht mocht de award ontvangen van kunstenares Mie Bogaerts uit Heule, die het beeldje ontwierp.

Dit initiatief van Natuur.koepel zet elk jaar een bedrijf, organisatie, project, in de kijker dat een vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur en/of milieu in de regio.

Minder hoge energiefactuur

“Het afgelopen jaar zag je de meerwaarde van lokale energievoorziening in handen van burgers in plaats van commerciële bedrijven. Wie klant was bij een burgercoöperatie (via leverancier Ecopower) zag de elektriciteitsfactuur veel minder stijgen dan bij de klassieke energieleveranciers. Daar geen overwinsten dus. Maar spijtig genoeg is daar momenteel nog een klantenstop, omdat men niet meer energie kan verkopen dan er ook geproduceerd wordt. Er is dus nood aan meer hernieuwbare energieproductie in handen van burgers. Dat is goed voor het klimaat en over het algemeen ook voor het draagvlak voor deze projecten. In onze regio is het Vlaskracht dat deze uitdaging aangaat”, luidt het.

“Gezien het duidelijk is dat we snel van fossiele brandstof af moeten, is Vlaskracht de logische winnaar van de award”

Vlaskracht werd in 2018 opgericht, na een oproep van intercommunale Leiedal om burgers te bereiken om mee te investeren in duurzame energieprojecten. De eerste projecten waren het plaatsen van zonnepanelen op enkele gebouwen van groep Ubuntu en een aantal gemeentelijke gebouwen uit de regio, samen met de West-Vlaamse grotere broer Beauvent. Beauvent en Vlaskracht haalden hiervoor een overheidsopdracht van Leiedal binnen.

Ook autodelen

Daarnaast biedt Vlaskracht in samenwerking met Coopstroom, de coöperatie uit het Brugse, ook autodelen aan. Er worden ook regelmatig via energiecafés infomomenten georganiseerd, bijvoorbeeld over warmtepompen. In 2022 kon Vlaskracht voor een eerste keer dividend aanbieden aan hun coöperanten. “Gezien dit cruciale jaar op vlak van bewustwording dat we zo snel mogelijk van fossiele energie af moeten, niet alleen omwille van het klimaat maar ook om geopolitieke redenen, is Vlaskracht een logische winnaar van de Klimop.award dit jaar”, aldus de organisatie. De Klimop.award bestaat dit jaar uit een keramiek beeldje van Mie Bogaerts uit Heule. Mie liet zich inspireren door de naam van onze award: Klimop. Een figuurtje klimt op een baksteen.

Ledenmagazine

Natuur.koepel vzw is de koepelorganisatie van de lokale afdelingen en thematische werkgroepen van Natuurpunt, Velt en JNM in Zuid-West-Vlaanderen en vertegenwoordigt meer dan 6.000 gezinnen. De naam van de regionale natuur- en milieuprijs verwijst naar het ledenmagazine ‘Klimop’, dat vier keer per jaar verstuurd wordt naar de leden en informeert over natuur en milieu in de streek.