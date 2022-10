Burgemeester Vandenberghe blij met eerste stappen naar statiegeld op plastic en blik: “Bredene had voorbeeldrol”

Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene (Vooruit) is blij met de hoorzittingen in het parlement rond het invoeren van statiegeld op blikjes en PET-flessen. “De groep tegenstanders wordt steeds kleiner. Ik ben blij dat nu ook Zuhal Demir, minister van Omgeving (N-VA) er volledig achter staat. Hopelijk kunnen we snel verdere stappen zetten.”

Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit) pleit al lange tijd voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes, zoals in het buitenland. Afgelopen zomer voerde hij zelfs als burgemeester in Bredene een proefproject in, waarbij strandbars blikjes en flesjes verkochten, die 20 eurocent waard waren als ze leeg terug werden gebracht. “Het project in Bredene was deze zomer een succes. Onze kuststad had een echte voorbeeldrol. Voor ons is er geen reden meer om nog te wachten met het statiegeld”, zegt Vandenberghe.

Eerste stappen naar statiegeldsysteem

Uit recent gepubliceerde cijfers van het Vlaams Agentschap voor afvalbeleid OVAM blijkt dat de doelstelling van de verpakkingssector om minder afval te hebben duidelijk niet gehaald wordt. “Na decennia inzetten op afval vermijden, is er nog steeds 18 miljoen kilogram zwerfvuil in Vlaanderen. En we slagen er maar niet in om ons streefdoel rond zwerfvuil te halen. De lobby van de verpakkingssector heeft ongelijk.”

“We hebben de afgelopen decennia alles geprobeerd, maar het vastgelegde streefdoel rond zwerfvuil halen we maar niet”

Vandaag en gisteren vonden er in het parlement hoorzittingen plaats rond het statiegeldsysteem. “De groep tegenstanders wordt steeds kleiner. De Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat zijn voorstander, net zoals OVAM en VVSG, die een systeem in de supermarkt willen zoals de wijn- en bierflessen”, gaat Vandenberghe verder.

Woensdag deel 2 hoorzitting. De specialisten gaven gisteren al bijzonder interessante en bruikbare input.Ik ga er van uit dat dit vandaag opnieuw zo zal zijn.Maar na vandaag valt er geen tijd meer te verliezen: invoeren #statiegeld prioriteit voor @Zu_Demir @vlaparl @vooruit_nu — Steve Vandenberghe (@steve_vdb) October 19, 2022



Het heeft even geduurd, maar nu staat ook minister Demir achter het statiegeldsysteem. Ik ben blij dat ze vandaag op het einde aankondigde dat ze de vertragingsmanoeuvres van Fost Plus en Comeos niet langer pikt. Hopelijk kunnen we nu verder gaan zodat het snel kan ingevoerd worden in Vlaanderen.”