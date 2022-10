Burgemeester van Bredene stelt gezamenlijk proefproject rond statiegeld voor: “Met alle kustburgemeester rond de tafel zitten”

In alle kustgemeentes statiegeld op blikjes en flesjes? Wel als het van burgemeester Steve Vandenberghe afhangt. Na een succesvolle piloottest in zijn eigen Bredene stelt hij voor om een gezamenlijk proefproject op te starten met alle kustgemeentes.

Vlaanderen te traag

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet eerder al weten dat ze eind dit jaar een beslissing wil nemen over de invoer van een statiegeldsysteem, om uit te rollen tegen 2025. Een positief signaal, maar voor burgemeester en Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe duurt het allemaal te lang: “Ondertussen blijft het zwerfvuil zich wel opstapelen. We mogen de komende maanden en jaren niet gewoon afwachten. Daarom stel ik voor dat we een groot, gezamenlijk proefproject opstarten in al onze kustgemeenten. Ik roep alle burgemeester dus op om samen rond te tafel te zitten zodat we dit probleem in onze kustgemeenten collectief kunnen aanpakken.”

“We mogen de komende maanden en jaren niet gewoon afwachten, de kustgemeentes moeten samen in actie schieten”

In Bredene was het pilootproject alvast een succes. Je betaalde in drie strandbars 20 cent extra voor een drankje in blik of plastic flesje. Wie die verpakking, met sticker op, terugbracht kreeg het statiegeld terug. “Meer dan 80% van alle blikjes en plastic flesjes werd teruggebracht, met properdere stranden als direct resultaat”, aldus de burgemeester. Vandenberghe diende eerder deze maand een resolutie in om de lokale besturen te ondersteunen als ze op hun eigen grondgebied al dan niet via proefprojecten een dergelijk statiegeldsysteem ontwikkelen. Het liefst zou hij in heel Vlaanderen dergelijke projecten zien opduiken, met steun van de Vlaamse regering.