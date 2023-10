Burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene scherp voor minister Zuhal Demir rond statiegeldkwestie: “Nog geen stap verder dan 7 jaar geleden”

Bredene organiseerde tijdens de zomermaanden opnieuw een proefproject rond statiegeld op petflesjes en blikjes. Eind dit jaar hakt de Vlaamse regering echter de knoop door: of de regering gaat voor klassiek statiegeld of voor een digitaal scansysteem. Burgemeester van Bredene en Vlaams Parlementslid voor Vooruit, Steve Vandenberghe, opteert voor het klassieke systeem. “De cijfers zijn nog beter dan vorig jaar. Mensen zijn fan”, duidt hij.

Vandenberghe is al langer voortrekker van statiegeld op petflesjes en blikjes in heel Vlaanderen. “Al zeven jaar ijveren we voor de invoer van statiegeld, maar al zeven jaar verliezen we tijd”, zegt Vandenberghe.

Boos en gefrustreerd

“We zijn boos en gefrustreerd, want ook andere gemeenten worden in de steek gelaten door de betrokken minister, die zich heeft laten inpalmen door de verpakkingsindustrie. Er zijn al proefprojecten geweest in onder andere Bobbejaanland met een digitaal systeem. Die behalen niet de gewenste resultaten. Ons klassieke systeem haalt die resultaten wel.”

Afgelopen zomer werkten drie strandbars in Bredene mee aan een proefproject. De gemeente koos daarbij voor een klassiek systeem waarbij stickers aangebracht werden op petflessen en blikjes. Wie het leeggoed terugbracht, kreeg 20 cent terug. Uit de resultaten blijkt nu dat meer dan 88 procent van alle verkochte flesjes teruggebracht werden.

Verpakkingsindustrie

“De cijfers zijn beter dan in 2022 en dat betekent dat mensen eraan gewoon worden”, duidt Vandenberghe.

“Er werden dertig procent meer verpakkingen in omloop gebracht en als we de retourcijfers erbij nemen, merken we een stijging van 11,3 procent ten opzichte van 2022. Dat is sterk en duidt ook de noodzaak.”

“Er is nood aan een systeem dat voor iedereen werkt: jong en oud. Een digitaal statiegeldsysteem sluit mensen uit. Als de minister het juiste doet, kiest ze voor een klassiek systeem waar iedereen baat bij heeft. Als er voor het digitaal systeem wordt gekozen, dan gaan alle lasten naar de lokale besturen en de lusten naar de verpakkingsindustrie.”

Schuldig verzuim

Vandenberghe is scherp voor Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Wat mij betreft pleegt de minister schuldig verzuim. Er is nooit gepraat geweest met gewone mensen. De natuur is het slachtoffer van het getalm van de minister.”

“95 procent van onzze inwoners is voor de invoering van het klassieke systeem. Het wordt tijd dat de minister luistert. Er is ondertussen al te veel tijd verspild. We zijn nog geen stap verder dan zeven jaar geleden”, besluit Vandenberghe.