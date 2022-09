Burgemeester Bredene reageert tevreden op wil van minister Demir om statiegeld in te voeren: “Proefproject bij ons was een succes”

Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene (Vooruit) reageert positief op het nieuws dat minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) nu toch bereid is om statiegeld op blikjes en flesjes op nationaal vlak in te voeren. “Hier heb ik zes jaar voor geijverd. Nu valt het nog af te wachten wanneer het systeem kan uitgerold worden.”

Zuhal Demir, minister van Omgeving (N-VA) liet gisterenavond op Twitter weten dat het zo goed als onmogelijk is om de strijd tegen zwerfvuil aan te pakken zonder statiegeld op bijvoorbeeld blikjes en flessen. “Statiegeld lijkt me onvermijdelijk. Het was de bedoeling om dit najaar 20 procent minder zwerfvuil te hebben. Maar dat doel is geenszins in vooruitzicht. En dus moeten we volgens mij de volgende stap nemen binnen de Vlaamse regering.”

Volharding leidt tot resultaat. Sedert 2016 ijver ik in het @vlaparl voor de invoering van #statiegeld in Vlaanderen.Ruim 6 jaar later zal het er wellicht eindelijk toch van komen. Blij dat minister @Zu_Demir ook tot onze inzichten komt. Benieuwd… @vooruit_nu #detafelvanvier https://t.co/OGcYOKp4SB — Steve Vandenberghe (@steve_vdb) September 6, 2022



Burgemeester Vandenberghe reageerde blij op de toegeving van minister Demir. “Ik vecht hier al zes jaar voor. Afgelopen zomer hebben we zelfs een proefproject met statiegeld op blikjes en flesjes ingevoerd in onze kustgemeente. Dat was een echt succes, dus ik ben blij dat er nu eindelijk de overtuiging is om statiegeld nationaal uit te rollen.”

Afwachten op concreet plan

“Het is een opluchting dat minister Demir nu ook overtuigd is van het statiegeld. Maar nu is het nog wachten op een concreet voorstel bij de Vlaamse regering. Ik hoop dat ze er vlug werk van zullen maken. Het systeem van deze zomer in Bredene, waarbij er stickers op de blikjes en flesjes van de lokale bars werden geplakt, is niet haalbaar op grote schaal. We zullen dus naar systemen in het buitenland, zoals Duitsland moeten kijken hoe het wel kan.”

Als er tegen de zomerperiode nog geen concreet plan is van de Vlaamse regering rond het invoeren van statiegeld op blikken en flesjes overweegt de burgemeester om het proefproject met de stickers in Bredene opnieuw tot leven te wekken. “Maar hopelijk zit er tegen dan al schot in de zaak en wordt dit nu niet op de lange baan geschoven”, besluit Vandenberghe.