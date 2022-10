Buren van Brugse campus van hogeschool VIVES klagen over geurhinder en lawaaioverlast

Vijftien buurtbewoners van de campus van hogeschool VIVES in de Xaverianenstraat in Sint-Michiels hebben een petitie afgegeven aan het Brugs stadsbestuur. Ze klagen over geluidsoverlast en geurhinder.

Het zijn vooral de containers met vuilnis die de buren storen. Die zouden te dicht bij de woningen geplaatst zijn en stank veroorzaken. Bovendien zorgt het ledigen van de containers ‘s nachts voor lawaaioverlast. De derde reden van het grote ongenoegen is het geluid van de warmtepomp op het dak van de campus, ook dat zou de buren uit hun slaap houden. Uit metingen bleek dat die warmtepomp 70 decibel aan lawaai geeft.

Oplossing

Frank Devos, woordvoerder van hogeschool VIVES, was niet op de hoogte van het probleem: “Jammer dat de buren ons niet zelf gecontacteerd hebben, in plaats van een petitie op te starten. Ze mogen op beide oren slapen, we streven naar een goed nabuurschap en zoeken naar een oplossing voor de drie problemen.”

“We zullen aan de vuilnisophaler vragen op de containers niet langer ‘s nachts te ledigen. Indien nodig, zetten we ze op een andere plaats. En we waken erover dat de containers goed dicht zijn, zodat er geen geurhinder meer is. We zullen een geluidsmuur bouwen rond de warmtepomp. Maar zoiets duurt tien weken, eer alles geregeld is.”