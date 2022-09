Buren slepen biogasbedrijf voor de rechter

Zeven buren slepen biogasbedrijf AM-Power uit Pittem voor de rechter wegens de aanhoudende geuroverlast en milieumisdrijven. Het bedrijf riskeert 48.000 euro boete te moeten betalen. De zaakvoerder uit Oostende hangt 12.000 euro en vier maanden cel boven het hoofd. In 2018 werd hij ook al veroordeeld, maar volgens de buurtbewoners haalde dat niets uit. “We worden nooit serieus genomen.”

AM-Power wekt stroom op uit dierlijke mest en andere biologische afvalstoffen. Het bedrijf werd opgericht in 2013 en zorgt volgens het Openbaar Ministerie al sinds het begin voor problemen. “De milieu-inspectie stelde op verschillende momenten een geur vast die ze omschreven als ‘penetrant, mestachtig, walgelijk en zuur’. Er werd ook een lek vastgesteld in de geurwasser en de poorten van het bedrijf werden ondanks een automatisch systeem niet maximaal dichtgehouden. De uitbater nam niet voldoende maatregelen om de hinder te voorkomen, opvolging en onderhoud gebeuren enkel na klachten.”

De advocaat van het bedrijf erkende het probleem met de poorten maar wees erop dat er al heel wat maatregelen genomen waren. De kern van het probleem is waarschijnlijk dat het bedrijf al jaren verlieslatend is en daarom moeilijk kan investeren in de nodige aanpassingen. Het parket vorderde een dwangsom van 250 euro per dag als die niet tegen een bepaalde datum uitgevoerd worden.

Vonnis op 10 oktober.