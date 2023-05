Brugse luchtkwaliteit blijft erop vooruit gaan

De luchtkwaliteit in Brugge is merkbaar verbeterd. Dat blijkt uit de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en lokale data verzameld via metingen door het Brugse stadslabo.

“De vier belangrijkste vervuilende stoffen – fijn stof, stikstofdioxide, black carbon en ozon – zijn onder de loep genomen. En de conclusie is over de hele lijn positief: de luchtkwaliteit in Brugge is de voorbije twee decennia sterk verbeterd”, zegt schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet.

‘Verbetering van alle waarden’

In het Brugse luchtkwaliteitsrapport wordt een overzicht gegeven van de luchtkwaliteit in Brugge, zowel ruimtelijk als in historisch perspectief. “We zien een verbetering van alle waarden. Zo stellen we vast dat de fijnstofconcentraties aan PM10 en PM2.5 de afgelopen jaren stelselmatig zijn gedaald. De daling valt in het bijzonder op aan de drukke verkeerswegen. Ook voor stikstofdioxide merken we een duidelijke daling doorheen de jaren. De Wereldgezondheidsorganisatie verstrengde de streefwaarde hiervoor evenwel in 2021, dus ook met deze nieuwe ambitie gaan we aan de slag. Door onze westelijke ligging, dicht bij de kust, heeft ozon hier minder impact. We zien dan ook geen stijging voor ozonwaarden in ons meest nabijgelegen meetpunt, namelijk Moerkerke”, aldus de schepen.

“De verbetering van de luchtkwaliteit is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van de afname van uitlaatemissies van het wegverkeer en het gebruik van minder vervuilende brandstoffen. Zo is er de verplichte roetfilter in dieselwagens en de ‘real-driving’-uitstoottesten. Ook alle inspanningen die we doen om de mobiliteit te vergroenen dragen bij aan deze doelstelling: de promotie van autodelen, de elektrificatie van het wagenpark en de constante focus op meer fiets in plaats van wagen.”

Vijfpuntenplan

Er werd een vijfpuntenplan opgesteld om ook de komende jaren aan een verbetering van de luchtkwaliteit te werken. Het is de bedoeling een luchtkwaliteitsactieplan uit te werken en een uitgebreide meetcampagne uit te voeren voor stikstofdioxide en ozon. Een van de bestaande fijn stof meettoestellen zal worden ingezet als vast meetstation op het bedrijventerrein Herdersbrug. Er worden ook sensibiliserende acties gepland.

“Op momenten dat de luchtkwaliteit niet goed is, zullen we onze inwoners snel en duidelijk informeren. Als laatste actiepunt delen we onze eigen luchtkwaliteitsdata met de Vlaamse Milieumaatschappij om zo tot een nog beter inzicht te komen”, luidt het. (CGRA)