Brugs OCMW dreigt 3,4 miljoen euro inkomsten mis te lopen als groenestroomcertificaten geschrapt worden

Als Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) de groenestroomcertificaten schrapt, verliest het Brugse OCMW de komende jaren 3,48 miljoen euro aan inkomsten. “Dat zou tragisch zijn voor onze dienstverlening. We bekostigen onze woonzorgcentra en ziekenhuis deels met de opbrengsten van groene energie”, zucht OCMW-voorzitter Pablo Annys (Vooruit).

Het Brugse OCMW heeft de voorbije jaren sterk ingezet op groene energie. Getuige hiervan zijn onder meer de vele zonnepanelen op het dak van de sociale keuken en bij de hoofdzetel van Mintus in Ruddershove. “We zijn op dat vlak een pionier”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (Vooruit). De Brugse politicus wacht dan ook angstvallig op de plannen van Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA), die de knip wil zetten in de groenestroomcertificaten.

Vijf sites

Pablo Annys zet voor ons de jaarlijkse opbrengsten aan groenestroomcertificaten dank zij de zonnepanelen op een rijtje. Het gaat om vijf Brugse OCMW en Mintus-sites die veel geld opbrengen: Hoofdzetel Mintus (157.050 euro), Atelier Technische Dienst (33.750 euro), het woonzorgcentrum Hallenhuis (20.130 euro), woonzorgcentrum De Vliedberg (20.460 euro) en de centrale keuken Ruddersstove (203.850 euro).

“In totaal gaat het over een bedrag van ruim 435.000 euro, die we daardoor jaarlijks zouden verliezen. Normaal gezien lopen die certificaten nog acht jaar. Dat betekent over die periode 3,48 miljoen euro. Als we het tot deze legislatuur beperken, gaat het om bijna 1 miljoen euro aan inkomsten die wij in ons meerjarenplan ingeschreven hebben.”

Geen Fernand Huts

“Indien minister Zuhal Demir haar plannen nog dit jaar doorvoert, met knip vanaf 2024, dan zitten we met een groot probleem. Dit brengt onze publieke zorg in gevaar. Want die wordt deels gefinancierd door die groenestroomcertificaten en door onze boskap in de Ardennen. De minister viseert blijkbaar vooral grote bedrijven, maar ook het OCMW dreigt hiervan het slachtoffer te worden. En ik ben niet Fernand Huts, voor onze financiering wordt dit een ramp”, aldus Pablo Annys.