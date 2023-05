Brugge telt vier vervuilde PFOS-sites

Brugge telt vier sites die vervuild zijn door PFOS. Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid alle buurtbewoners aangschreven met adviezen.

Andries Neirynck (Groen) pleitte tijdesn de gemeenteraad woensdagavond voor een deftig plan van aanpak: “In Brugge zijn er vier vervuilde sites, naast het damage controle center van Defensie in Ryckevelde. Deze zijn allemaal in kaart gebracht via de officiële Vlaamse instanties: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.”

Stort van Male

“Het betreft in Brugge: de site van de brandweer in de Walweinstraat, de Zeelaan in Lissewege, de voormalige stortplaats van Male en de percelen van Alstom aan de Vaartdijkstraat. Momenteel zijn er een aantal maatregelen van toepassing waaronder: laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site, vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait, wissel zelfgeteelde groenten of fruit af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd.”

“Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven. Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen. Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin. Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water geven”, aldus Andries Neirynck.

Historische vervuiling

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaat het op alle sites over een historische vervuiling: “Bodemvervuiling door blusschuim. Er worden bodemonderzoeken uitgevoerd en het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft een brief verstuurd met gezondheidsadviezen naar alle bewoners binnen een bepaalde perimeter. Iedereen is verwittigd.”