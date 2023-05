Brugge krijgt opnieuw het internationale kwaliteitslabel Blue Flag

Op woensdag 17 mei ontving Brugge opnieuw het internationale kwaliteitslabel Blue Flag. Burgemeester Dirk De Fauw: “Dit is niet zomaar een vlag, maar een kwaliteitslabel van zeer grote betekenis. Het label wordt enkel uitgereikt aan stranden, zwemvijvers en jachthavens die uitblinken in duurzaamheid en in kwaliteit. Het gaat niet alleen over proper zwemwater, maar ook over veiligheid, dienstverlening, toegankelijkheid, redders- en EHBO-posten, sanitaire voorzieningen en milieueducatie en informatie.”

Het Blue Flag-label is een programma van de Foundation For Environmental Education en wordt in België beheerd door GoodPlanet Belgium.

Goede waterkwaliteit

Volgens Schepen van Welzijn Pieter Marecha kan iedereen in Brugge komen om te genieten van een strand dat er nog steeds uitziet zoals elk strand hoort te zijn, puur en zuiver: “Een zee van ruimte waar elk zijn eigen plek vindt. Als Stad zetten we dan ook sterk in om dit strand te blijven koesteren en er goed zorg voor te dragen. Een goede waterkwaliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid zijn hierbij de drie sleutelbegrippen. Het ontvangen van de Blue Flag bevestigt alvast dat we ook de volgende jaren hierop blijven inzetten.”

Minou Esquenet, schepen van Klimaat en Energie en Milieubeleid, verduidelijkt: “We waken er nauwgezet over dat iedereen volop kan genieten van het verfrissende zeewater ter hoogte van ons Zeebrugse strand. Het zwemwater wordt van juni tot half september gemiddeld anderhalve keer per week onderzocht.”

“ Jaarlijks wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij de kwaliteit van het zwemwater van onze strandzone in Zeebrugge als zeer goed beoordeeld. Je kan dit zelf nazien op de website https://kwaliteitzwemwater.be/nl/brugge-badzones/brugge-westkant-zeebrugge. We kijken alvast uit naar een mooie zomer en nodigen iedereen van harte uit om te komen genieten van ons prachtige strand.”

Propere stranden

“Er zijn in Vlaanderen heel wat oases van rust, plezier en ontspanning waar bezoekers en bewoners alle dagdagelijkse bezorgheden even achter zich kunnen laten,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “En die plekjes moeten we koesteren. Rondslingerend afval of vervuild water zijn dan een doorn in het oog.”

De Blue Flag werd gehesen. © GoodPlanet

“Vanuit Vlaanderen willen we de meerwaarde van toerisme vergroten, en initiatieven zoals Blue Flag zijn daarom erg welkom. Ze doen zowel uitbaters, bezoekers als bewoners meer stilstaan bij de impact die ze hebben op hun omgeving. Het vraagt natuurlijk de nodige inspanningen om een plek proper en veilig te houden. Al wie vandaag een Blue Flag-certificaat ontvangt mag dus zeker eens extra in de kijker gezet worden.”

Blue Flag

GoodPlanet is een organisatie die educatie geeft rond duurzame ontwikkeling. De bewustmaking rond thema’s zoals de waterkwaliteit en gescheiden afvalsortering die van belang zijn bij de toekenning van de Blue Flag, speelt daarbij een grote rol.

Wereldwijd wapperen er al 5066 blauwe vlaggen in 50 landen. Het Blue Flag-label krijgt een locatie niet zomaar. De locaties moeten aan een flinke lijst criteria voldoen. Een externe auditeur, een onafhankelijke Belgische jury én een internationale jury evalueren elk jaar de locaties.

Proper (zwem)water is het meest voor de hand liggende criterium, maar daarnaast worden veiligheid, dienstverlening en toegankelijkheid gecheckt (de aanwezigheid van redders, EHBO-materiaal, de beschikbaarheid van drinkwater …) en hoe het staat met milieu- en duurzaamheidsmanagement (een proper strand waar je afval kan sorteren, propere toiletten …). Ook belangrijk is dat bezoekers goed geïnformeerd worden over de huidige waterkwaliteit en een informatiebord aantreffen met een overzichtskaart van de locatie, waarop ook lokale natuurgebieden staan.

Promotie

In België wordt Blue Flag gecoördineerd door GoodPlanet Belgium met de steun van Toerisme Vlaanderen – die mee zorgt voor de promotie van de bijzondere locaties – en Aquafin, dat zorgt voor de uitstekende waterkwaliteit.

Op zoek naar een plek om het water in te duiken of je boot aan te meren? Een overzicht van alle Blue Flag-locaties vind je op www.blueflag.be/locations.