Brugge is Vlaams kampioen Tegelwippen: 370.000 tegels uitgebroken ter ontharding van het openbaar domein

Brugge is Vlaams kampioen Tegelwippen. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem is fier: “Mijn diensten hebben dit jaar al meer dan 370.000 tegels gewipt. We doen erg veel moeite om zoveel mogelijk Brugse plekjes te ontharden.”

Tussen 21 maart en 31 oktober 2023 werd het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gehouden. Iedereen mocht meedoen, inwoners konden tegels uitbreken in hun voor- of achtertuin, steden en gemeenten wipten tegels op het openbaar domein. Ook Brugge nam deel.

Slag om de Lage Landen

“Samen met mijn dienst deden we veel moeite om zoveel mogelijk plekjes in Brugge te ontharden. Dit maakt de pleintjes en straten aangenamer én zorgt ervoor dat er meer water in de bodem kan indringen,” legt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem uit.

“In totaal hebben we meer dan 370.000 tegels gewipt, het grootste aantal in Vlaanderen. Een mooi getal, goed voor zo’n 34.000 m² aan ontharding tussen maart en oktober. Daarmee zijn we de winnaar van het totaal aantal gewipte tegels! Naast de prijs van de meeste tegels wonnen we de derby ‘Slag om de Lage Landen’ tegen stad Gent en behaalden we een tweede prijs!”.

Voordelen

“Het is leuk om te horen dat de Bruggelingen ook hun privatre eigendommen mee onthard hebben. Samen konden we deze prijs bemachtigen én tegelijkertijd onze stad voorzien van aangename, groene plekjes waar de inwoners kunnen samenkomen. De voordelen van meer groen in een stad zijn onmiskenbaar.”

“Het geeft zuurstof, zorgt voor zuivere lucht, tempert de hitte, geeft mensen de kans om te ontspannen, vormt een uitstekende biotoop voor dieren en planten en het zorgt ervoor dat het regenwater rechtstreeks in de bodem insijpelt. Dit vult het grondwaterpeil aan,” aldus Mercedes Van Volcem.

Christus Koning

In de Brugse binnenstad werden onthardingen uitgevoerd in de Augustijnenrei, Sentillenhof, Sint-Salvatorskathedraal, Stijn Streuvelstraat/Peperstraat, Mariastraat, Calvariebergstraat, Houtkaai, Sint-Maartensplein, Niklaas Desparsstraat, Pandreitje/Diamantslijpersstraat, Oosterlingenplein, Ganzenstraat en Ezelstraat. Ook de onthardingen in de Filips de Goedelaan, die uitgevoerd zijn in het kader van de werkzaamheden in Christus-Koning, werd meegeteld.

In Assebroek en Sint-Kruis werden verschillende straten en pleintjes groener gemaakt. Onder anderen in de A.J. Witteryckstraat, op het pleintje in de Lopez Gallostraat, op het Gaston Roelandtsplein, in de Caroline Poppstraat, de Lorreinenhoek, Doornhut, Prinses Paolalaan, Petegemstraat, Malehoeklaan, Prins Leopoldstraat, Keizerstraat en Paalbos werden groenzones aangemaakt.

Groen park

“Bovendien hebben we op de voormalige site van De Lijn 3.000 m² aan verharding opgebroken. We plannen om hiervan een groen park voor de inwoners van Assebroek te maken,” kondigt Mercedes Van Volcem aan.

In Sint-Michiels kreeg het Stationsplein nog een extra groene invulling. Ook in de Witte Mereldreef, Legeweg en de Zandstraat/Noordveldstraat in Sint-Andries werd meer groen voorzien.

Het grootste project dat in het noorden van Brugge is de ontharding van 20.000 m² in de Site Knapen. Daarnaast werden zones in de Verse Vaartdijk in Koolkerke en de Ronsaardbekestraat, Riekstraat en Schoffelstraat in Sint-Jozef groener gemaakt. In Dudzele gaat het om de Amaat Vynckestraat, Sint-Lenardstraat, Zwaanhofstraat, Dorpsplein Dudzele, Burgemeester de Croesestraat, Kerselarenstraat en Stokerij. In Sint-Pieters werden de Karel Ledeganckstraat en Vaartstraat aangepakt.

BreekUit

Ontharden blijft in Brugge de focus, ook zo na het Vlaams Kampioenschap. “Deze legislatuur hebben we in Brugge in totaal al 47.000 m² onthard. Bij het begin van de legislatuur werden een aantal acties opgezet, waarbij we de Bruggelingen steunen en aanmoedigen bij het ontharden,” stelt Mercedes Van Volcem.

Via de actie BreekUit kunnen inwoners een premie van 10 euro krijgen per m² ontharding in hun voor- of achtertuin. Daarnaast fleurt de dienst openbaar domein verschillende voorgels op door gratis een gevelplantvakje aan te maken. Inwoners kunnen ook via de campagne “Ik wil een boom” een gratis boom aanvragen op het openbaar domein of in hun voortuin.

“De Bruggelingen zijn duidelijk enthousiast over het ontharden en groener maken van hun straat. Al meer dan 660 geveltuintjes werden aangevraagd en we hebben al meer dan 400 bomen aangeplant,” zegt Mercedes Van Volcem enthousiast. “Grijs wordt kleurrijk, hard wordt levendig.”