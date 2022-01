Brug op recylagepark van Middelkerke helpt bezoekers en personeel

Gebruikers van het Middelkerkse recyclagepark kunnen sinds kort een nieuwe betonnen constructie gebruiken. Dat maakt het allemaal veel makkelijker en minder intensief om de aangevoerde goederen in de containers te deponeren.

“In sommige gevallen was het in het verleden niet altijd even makkelijk om de goederen in de hoge containers te deponeren”, zegt de bevoegde schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker). “Het was niet echt functioneel voor niemand. We hebben daar nu aan verholpen door het plaatsen van een brug of een ramp, hoe je het ook wilt noemen. Je kunt er oprijden en de goederen op een veel makkelijkere manier over de reling in de container werpen.”

Gebruiksvriendelijker

Het nieuwe recyclagepark van Middelkerke werd geopend in het voorjaar van 2020, in de onmiddellijk omgeving van het vroegere containerpark in de Klein Kasteelstraat. Met de ingebruikname van het nieuwe recyclagepark werden meteen ook enkele nieuwigheden en veranderingen ingevoerd die nu goed ingeburgerd zijn.

Het recyclagepark is veel overzichtelijker en ruimer en vooral ook gebruiksvriendelijker geworden. Het gemeentebestuur van Middelkerke investeerde 2 miljoen euro in de realisatie van het nieuwe recyclagepark. Ook het reglement en de tarieven werden toen aangepast en zijn nu helemaal ingeburgerd.

Andere benaming

“Er is indertijd gekozen voor een andere benaming en dat heeft zo zijn redenen”, geeft schepen Henk Dierendonck mee. “We hebben de naam containerpark laten vallen en hebben gekozen voor recyclagepark omdat een groot percentage van de weggegooide verpakkingen wordt gerecycleerd.”

Het gemeentebestuur kon daarvoor rekenen op een subsidie voor de installaties, maar het grootste deel van de investeringen komen van de gemeente Middelkerke. Inwoners van Middelkerke krijgen toegang met hun identiteitskaart, tweedeverblijvers, handelaars en verenigingen met een badge. Je betaalt volgens het gewicht naargelang de afvalsoort en de hoeveelheid.