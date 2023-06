Breuk in een overstort is de reden voor de vervuiling van de reitjes in Brugge

Een defect overstort in de Korte Winkel in Brugge heeft de vervuiling van de reitjes veroorzaakt. “Door de hevige regenval kon het overstort het rioolwater niet meer tegenhouden, het euvel wordt hersteld”, zegt de Brugse milieuschepen Franky Demon.

Na de hevige regenval van de voorbije dagen werd in de Augustijnenrei in Brugge opnieuw vervuiling vastgesteld. Net als vorige week drijft er een vuile smurrie op het water. Gelukkig liggen de dammen, die vorige week aangelegd zijn, er nog en wordt zo de vervuiling enigszins ingeperkt tot die zone en komt het zwemmen aan de Coupure niet in gevaar.

Oorzaak

De brandweer en de stadsdiensten kwamen dinsdag ter plaatse om de vervuiling vast te stellen ter hoogte van de Augustijnenrei. Het opruimen gebeurde woensdag. Volgens de Brugse milieuschepen Franky Demon is eindelijk de oorzaak gevonden van de vervuiling van de reitjes:

“De brandweer heeft een breuk in een overstort in de vlakbij gelegen Korte Winkel ontdekt. Die overstop moet ervoor zorgen dat het vervuilde rioleringswater niet in de reitjes terecht komt, maar kon de massale aanvoer van water door de hevige regenval niet meer de baas.”

Cameraonderzoek

“De breuk in het overstort wordt zo snel mogelijk hersteld. Daarnaast heb ik aan watermaatschappij Farys gevraagd om met camera’s de rioleringen in de nabijheid van de reitjes te controleren op eventuele andere mankementen die mee de vervuiling van de reitjes kunnen veroorzaken. Er kunnen nog andere oorzaken zijn van de olievervuiling. Zo’n uitgebreid cameraonderzoek is wel een moeilijke en langdurende klus.” (JVM/SVK)

Lees ook: vervuiling in reitjes