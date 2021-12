Bredene stapt in IVOO-proefproject voor GFT-inzameling

Het gemeentebestuur stapt in een proefproject van afvalintercommunale IVOO om vanaf september 2022 groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op te halen. Tijdens de proefperiode zou het GFT tweewekelijks opgehaald worden.

Onderzoeken bewijzen dat het apart ophalen en composteren van organisch-biologisch afval een goede zaak is voor het milieu. Door GFT-afval afzonderlijk op te halen wordt de hoeveelheid restafval immers beperkt. Een selectieve inzameling van GFT zorgt dus voor een milieuwinst, maar de kosten stijgen wel.

Bredene is al langer vragende partij om GFT-afval te laten ophalen bij de inwoners. “Bedoeling is dat er vanaf september 2022 tweewekelijks GFT-afval wordt opgehaald. De wekelijkse ophaling van restafval blijft behouden”, belooft burgemeester Steve Vandenberghe.

Inwoners zouden het GFT-afval in zakken kunnen aanbieden. De kostprijs van de zakken zal vermoedelijk 0,5 euro/stuk bedragen. Momenteel kan GFT-afval nog niet afzonderlijk verwerkt worden in Oostende (IVOO). “Het wordt nu via een overslagstation naar Veurne gebracht”, aldus Vandenberghe, die nog meegaf dat het proefproject regelmatig zal geëvalueerd worden.

(MM)