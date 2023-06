Bredene organiseert opnieuw proefproject met statiegeld op blikjes en petflessen

Omdat zijn statiegeldproject volgens burgemeester Steve Vandenberghe vorig jaar een succes was, krijgt het deze zomer een vervolg. “Vlaanderen blijft talmen en kiest voor een digitaal scansysteem, waarvan de effectiviteit nog moet bewezen worden. Onze stranden kunnen niet langer wachten. Daarom grijpen we samen met onze strandbars terug naar ons beproefde recept, dat dit jaar een hele zomer lang zal gelden.”

Burgemeester en Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (Vooruit) laat er geen twijfel over bestaan: het opzetten van een statiegeldproject is geen verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur. Vandenberghe wil met zijn lokaal initiatief echter het signaal geven dat een klassiek statiegeldsysteem werkt en zo ook druk zetten op de Vlaamse regering om tot actie over te gaan.

Propere stranden

“Het opruimen van zwerfvuil en meer in het bijzonder petflessen en blikjes kost ons handenvol geld. Dat moet anders. Ons proefproject heeft vorig jaar aangetoond dat het anders kan. Statiegeld houdt onze stranden proper. Helaas wachten we nog altijd op een oplossing vanuit de Vlaamse overheid.”

Strandbezoekers reageerden volgens de burgemeester vorig jaar enthousiast op het project. “Iedereen die een dagje aan zee doorbrengt bij ons, stoort zich aan die vele petflesjes en blikjes.”

Digitaal scansysteem

De Bredense burgemeester nam tijdens de voorstelling van de nieuwe statiegeldcampagne nog eens bevoegd minister Zuhal Demir op de korrel. “Eind 2022 kondigde de minister aan dat statiegeld zal worden ingevoerd in 2025. Ze geeft daarbij de voorkeur aan een digitaal scansysteem, dat in de loop van dit jaar moet bewijzen dat het werkbaar is. Momenteel loopt een aantal proefprojecten met dat digitaal statiegeld.”

“Maar je kunt hier enkele bedenkingen bij maken. Zo gaat het om zeer kleinschalige testen in gesloten omgevingen, zoals een kantoor. Ook de doelgroep is afgebakend. Het gaat altijd om hoogopgeleiden met voldoende digitale skills, terwijl we weten dat bijna de helft van de bevolking die niet heeft.”

Fost Plus

“Het proces is bovendien volledig in handen van Fost Plus, de verpakkingssector met andere woorden. OVAM overziet het project weliswaar maar ze zijn daar volledig afhankelijk van de input van de industrie.”

Met het nieuwe proefproject toont Bredene volgens zijn burgemeester aan hoe vanzelfsprekend ‘klassiek’ statiegeld is en hoe eenvoudig het is in gebruik. “In de hele wereld heeft enkel Wales al geëxperimenteerd met een digitaal statiegeldsysteem. Maar ze zijn daar erg snel van teruggekeerd en werken nu, zoals zowat alle ons omringende landen, met een systeem van inruilen van de petflessen en blikjes.”

Statiegeldambassadeurs

Voor de tweede editie van zijn statiegeldproject rekent Bredene opnieuw op de stranduitbaters. “Zij worden tijdens de zomermaanden de ‘Statiegeldambassadeurs van Vlaanderen’, een eretitel die ze verdienen want we gaan intensief met hen samenwerken om een en ander in de praktijk om te zetten”, legt milieuschepen Kelly Spillier uit.

“Het project zal bij de deelnemende strandbars (Twins, Koki en Smoki) niet alleen visueel ondersteund worden, opdat de klanten duidelijk kunnen zien dat daar met statiegeld wordt gewerkt, we zullen ter plekke ook een petitie onder strandbezoekers organiseren met als centrale boodschap Ja, ik wil statiegeld. Nu!”

Proper Strand Lopers

Het gemeentebestuur krijgt deze zomer ook doorgedreven steun van de Proper Strand Lopers. “We hebben als gemeentebestuur dit mooie initiatief al financieel gesteund. Dit jaar krijgen ze, dankzij de medewerking van Coastal Services, nu ook een strandcabine, die niet alleen een uitvalsbasis zal zijn maar tegelijk een mooi uithangbord.”

“Samen met de Proper Strand Lopers willen we de hoeveelheid zwerfafval straks secuur kunnen meten en direct kunnen opvolgen. Met enige regelmaat zullen we van daaruit ’s avonds ook opruimacties organiseren, waarbij we zowel de Bredenaar als de toerist willen betrekken.”

Gedurende de (zomer)maanden juli en augustus wordt aan de strandposten 1, 2 en 3 statiegeld ingevoerd op de verkoop van petflessen en blikjes. Wie de lege verpakking van de aan de strandbars aangekochte consumpties terugbrengt aan een van de deelnemende strandposten, krijgt 0,20 euro terug. De aan die strandbars verkochte petflessen en blikjes zullen net als vorig jaar voorzien zijn van een unieke sticker. (MM)