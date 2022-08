Bredene maakt definitieve resultaten proefproject statiegeld bekend: “Hopelijk pikt Vlaamse overheid ons voorbeeld nu op”

Maandagmorgen heeft Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene, de definitieve resultaten van het proefproject statiegeld bekend gemaakt. Hij koos daarvoor strandclub Twins, een van de deelnemers, als locatie. “Statiegeld werkt, dat is nu wel bewezen. Aan de Vlaamse regering om statiegeld nu uit te rollen over heel Vlaanderen”, aldus de burgemeester.

Een maand lang kregen strandbezoekers, die hun petflessen en blikjes met statiegeldsticker netjes terugbrachten naar de deelnemende strandbars aan post 1, 2 en 3, de extra aangerekende twintig cent terug. “Op die manier werd het Bredense strand van heel wat extra afval gevrijwaard”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Maandagochtend riep hij de pers bijeen om de definitieve cijfers en conclusies van de actie op te lijsten. Uit die cijfers blijkt dat bijna 80 procent van wie een petfles of blikje met sticker kocht, die ook terugbracht om het statiegeld te innen. “Ons project heeft aangetoond dat statiegeld werkt. Helaas nemen mensen niet alleen flessen en blikjes met zo’n sticker mee naar het strand. En dat merkte je. De flesjes en blikjes met sticker kwamen terug. Maar intussen ligt het strand nog altijd vol met zwerfvuil zonder sticker. Zolang statiegeld niet algemeen wordt ingevoerd, zal het dus niet lukken om het zwerfvuilcijfer te doen dalen”, geeft burgemeester Vandenberghe mee.

Positieve reacties

Want hoe klein het profproject ook was – het ging in totaal om een 6.500 flesjes en blikjes – , er is volgens Vandenberghe onbetwistbaar aangetoond dat de effecten van statiegeld positief inwerken op het zwerfvuilprobleem.

“Tijdens de actieperiode hebben de Propere Strandlopers doelbewust twee opruimacties georganiseerd. Op die manier konden we de vinger aan de pols houden. Tijdens die zogenaamde Trash Bingo’s werd geen enkele statiegeldverpakking tussen het zwerfvuil gevonden. Dat zegt genoeg.”

De strandbezoekers reageerden volgens milieuschepen Kelly Spillier bovendien uitermate positief op het proefproject. “Duitse en Nederlandse toeristen kennen het principe van het statiegeld al. Ze waren soms verbaasd dat wij dat hier nog niet ingevoerd hebben. Maar ook onze eigen inwoners stonden er positief tegenover. Niet zelden hebben we de opmerking ‘dat hadden ze al veel langer moeten invoeren’ gekregen.”

Zolang statiegeld niet algemeen wordt ingevoerd, zal het niet lukken om het zwerfvuilcijfer te doen dalen

Waar burgemeester Vandenberghe rekening had gehouden met enige scepsis vooraf bij de deelnemende stranduitbaters vond hij in hen uiteindelijk medestanders. “Ik was aangenaam verrast door de positieve houding van de badgasten”, pikt Johan Kindt, zaakvoerder van Twins, in. “Wij hebben zelf maar twee producten meer in het gamma in blik of petfles, maar niettemin was iedereen hier opgetogen over het initiatief.”

Strandpost 1 Twins haalde met 90,30 procent van teruggebrachte blikjes trouwens het beste resultaat. Strandposten 2 en 3 kwamen respectievelijk op 74,7 en 75,86 procent uit. “Aan onze strandpost zitten vooral Bredenaars en watersporters. Vaste strandgasten, zeg maar. Dat is anders aan bijvoorbeeld post 2, waar je veel dagjestoeristen hebt. Die brengen vaak eten en drank meer voor een hele dag. En nemen het leeggoed even vaak niet terug mee naar huis…”

Handenvol geld

Is het burgemeester Vandenberghe vooral te doen om de Vlaamse overheid aan te sporen tot actie dan verliest hij ook de financiële gevolgen van al dat zwerfvuil niet uit het oog. “Je wil niet weten wat we als gemeente moeten investeren in het dagelijks opruimen van het strand. Van begin mei tot half september zijn daar vier werknemers permanent aan de slag. Tijdens juli en augustus krijgen ze er nog eens zes collega’s bij (een per strandpost) en schakelen we ook 45 Milieuteamers in.

Dat kost begrijpelijk handenvol geld. Als we daarop, in de budgettair lastige tijden die eraan komen voor de gemeenten, wat kunnen besparen via het invoeren van statiegeld, dan is dat uiteraard meegenomen.”

Vandenberghe is intussen best tevreden met de aandacht die zijn project heeft gekregen. “Hopelijk moeten we de actie volgend jaar niet meer overdoen en heeft de Vlaamse overheid statiegeld ingevoerd. Het is een kwestie van willen en voorbij de verpakkingslobby kijken.

Collega Bart Tommelein van Oostende beklaagde zich deze zomer over het vele afval op zijn stranden. Dat het zo niet meer verder kon, liet hij optekenen in de media. Welnu, Barts partij zit in de Vlaamse meerderheid. Waarop wacht hij…? (MM)