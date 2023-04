Brandweer ruimt vervuiling op aan de Kruispoort in Brugge

Aan de Kruispoort in Brugge is de brandweer samen met mensen van Volksgezondheid begonnen met het opruimen van de smurrie die sinds donderdag op het water drijft tussen de Kruispoort en de Dampoort. Ze zetten daarbij de grote middelen in.

Met een krachtige zuiginstallatie wordt het goedje, dat hoofdzakelijk uit mazout en olie bestaat, opgezogen en in een tankwagen opgevangen. Door de interventie is de Dampoortbrug 1 niet toegankelijk. Het is nog onduidelijk hoe lang de operatie zal duren.