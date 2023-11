Brandweer brengt nieuwe absorberende rollen aan voor vervuiling op Krekebeek

De brandweer van Kortemark kreeg woensdagochtend een nieuwe melding van een milieuvervuiling op de Krekebeek. Het gaat om een uitloper van de zware vervuiling die vorige week vastgesteld werd in Torhout. De brandweer bracht nu nieuwe absorberende rollen aan in het water.

Het was een passant die om 9 uur op de brug over de beek aan de Wilgenlaan in Kortemark wandelde die een film zag drijven op het water. Het gaat opnieuw om een olieachtige substantie die vorige week ook al op de Krekebeek dreef maar eigenlijk afkomstig uit Sint-Henricus bij Torhout. Daar werd vorige week een zware vervuiling vastgesteld. Vanuit een bedrijf werd via een buis een goedje gelekt in de Paleputbeek. Dat water vloeide verder over in de Spanjaardbeek in Torhout en die loopt vervolgens over in de Krekebeek in Kortemark.

Ook vorige week greep de brandweer van Kortemark al in. Deze keer werd aan de Wilgenlaan vastgesteld dat de hoeveelheid olie in het water niet bijzonder groot is. Er werd evenwel beslist om nieuwe absorberende rollen aan te brengen aan de brug over de beek in de Krekemeersen. Die rollen houden de koolwaterstof vast om zo het water te reinigen. Vermoedelijk zal de vervuiling nog even duren, al is de buis intussen al dagen gedicht. (JH)