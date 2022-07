Brandweer bestrijdt milieuvervuiling op Ieperkanaal tussen Merkem en Lo-Reninge met behulp van fluisterbootje VZW De Boot

Op het water van het Ieperleekanaal tussen Merkem en Lo-Reninge werd dinsdagnacht een milieuvervuiling vastgesteld. De brandweer ging ter plaatse en deed een beroep op een fluisterboot van VZW De Boot om hen te helpen.

Even na middernacht werd een doordringende geur opgemerkt op het water van het Ieperleekanaal ter hoogte van de Driegrachten. De brandweerpost Merkem ging ter plaatse om uit te zoeken wat er aan de hand was. Er bleek een vettige film op het water te liggen waardoor een bepaald geur ontstond. In de omgeving liggen de recreatieboten van VZW De Boot en de brandweer deed beroep op eigenaar Bart Castelein om hen naar de plaats van de vervuiling te brengen.

“Ik leverde ’s nachts een paar uur assistentie bieden aan de brandweer Merkem”, zegt Bart Castelein. ‘Ter hoogte van de Driegrachten kon je een doordringende geur vaststellen. Er lag een soort vettige film op het water. Alles moest verdund worden. Met een van onze fluisterbootjes bracht ik twee brandweerlieden naar de plek van het onheil.”

De brandweer verdunde de film met producten en ging later controleren of alles terug in orde was. (JH)