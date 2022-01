Brandweer bestrijdt mazoutlaag op water rond plezierboten in Merkem

De brandweer werd donderdagnamiddag rond 15 uur opgeroepen om naar het Ieperleekanaal in Merkem te gaan. Daar werd een mazoutvervuiling op het water vastgesteld.

Aanvankelijk kwam er een melding over een vervuiling op het water aan het pompstation van Woumen, maar daar werd niet meteen iets gevonden dat naar de oorzaak kon leiden. De brandweer ging verder op zoek en kon een laag mazout aantreffen op het water ter hoogte van de Drie Grachtenbrug in Merkem.

De oorsprong van de milieuvervuiling ligt wellicht daar. Er dreef een dunne film mazout rond op het water ter hoogte van de oever. Daar liggen verschillende oude plezierboten aangemeerd. Of de mazout ook gelekt werd uit een van die boten, is niet duidelijk.

Oorzaak onduidelijk

De brandweer van post Houthulst-Merkem ging aan de slag met een milieuvriendelijk detergent dat via een oplossing verneveld werd van aan de oever, de aanlegsteigers en een fluisterboot van VZW De Boot. Die detergent kon zo verspreid worden in het water om de vervuiling op een milieuvriendelijke manier aan te pakken. De oorzaak van de vervuiling kon echter niet meteen gevonden worden. Van waar die komt, blijft dus onduidelijk. Er is wel een onderzoek gestart. (JH)