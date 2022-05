Brandgevaar in alle Vlaamse natuurgebieden verlaagd naar code geel

De regen van de voorbije dagen heeft het brandgevaar in de natuurgebieden in Vlaanderen wat kleiner gemaakt. In plaats van code oranje, wat staat voor “hoog gevaar”, geldt in de natuurgebieden nu weer code geel, oftewel “gevaar”. Dat staat op de website van het agentschap Natuur en Bos.

Door de aanhoudende droogte gold sinds een week code oranje in alle natuurgebieden van Natuur en Bos in Vlaanderen. Daarbij was het bijvoorbeeld verboden om vuur te maken.

Risico blijft hoog

Dankzij de neerslag is het risico van brand kleiner geworden, maar het is niet verdwenen. “Het blijft ten zeerste aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden voorzichtig en verstandig om te gaan met alles wat vuur kan veroorzaken”, zei Antwerps gouverneur Cathy Berx eerder op de dag.

“Het risico op brand in natuurgebieden en elders blijft immers hoog, aangezien de bodem en toplaag van de grond nog steeds erg droog zijn. Blijf daarom altijd waakzaam.”